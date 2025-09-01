WhatsApp

Hugo Motta: produção legislativa tem acompanhado os interesses da sociedade

O presidente destacou aprovações importantes da Câmara no setor de energia

01/09/2025 12h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a Casa tem contribuído cada vez mais com projetos que permitem ao Brasil ampliar o aproveitamento de energias limpas, por meio da produção e distribuição de fontes renováveis e do desenvolvimento de novas tecnologias.

Segundo Motta, a produção legislativa tem refletido as demandas da sociedade graças ao diálogo constante com os diversos setores envolvidos. A declaração foi feita durante a 14° edição do Fórum Nordeste, em Recife (PE).

“Em um dos grandes desafios do nosso tempo, que é a transição energética, estamos à frente do mundo. E isso não significa que devemos nos acomodar, mas, ao contrário, que devemos aproveitar essa vantagem”, disse o presidente da Câmara.

Aprovações importantes
Ele destacou projetos e leis já aprovados com apoio decisivo do Parlamento, como o marco legal da microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica , o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono , a lei que regulamenta o aproveitamento do potencial energético offshore , e a que instituiu o Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten) .

“Quanto ao etanol e aos biocombustíveis, vale citar também a Emenda Constitucional 123 , de 2022, que estabeleceu o diferencial de competitividade em favor dos biocombustíveis; e a Lei do Combustível do Futuro , de 2024, que, entre outras coisas, dispôs sobre o percentual obrigatório de álcool na gasolina”, acrescentou.

Motta lembrou ainda que investimentos em logística, como a Transnordestina, ampliam o potencial de competividade da Região Nordeste e reforçam sua capacidade de assumir papel de protagonismo na geração de energia limpa.

VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova novas regras para o funcionamento de depósitos dos Detrans
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que destina recursos de fundo científico para telessaúde e educação a distância
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Últimas notícias
Há 10 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 10 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 46 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 46 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 46 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
