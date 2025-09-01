WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Seco
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Folha Popular
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
APPATA
Niederle
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Senado Federal

Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial

A relevância da educação física como ferramenta de saúde pública, inclusão e promoção da qualidade de vida foi o foco da sessão especial realizada ...

01/09/2025 13h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Senado celebrou em sessão especial nesta segunda o Dia do Profissional de Educação Física - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado celebrou em sessão especial nesta segunda o Dia do Profissional de Educação Física - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A relevância da educação física como ferramenta de saúde pública, inclusão e promoção da qualidade de vida foi o foco da sessão especial realizada nesta segunda-feira (1º), em celebração ao Dia do Profissional de Educação Física.

Instituída a partir da Lei 9.696, de 1998 , que regulamentou a profissão no Brasil, a data foi destacada por parlamentares e especialistas como símbolo da luta por reconhecimento, valorização e políticas públicas que estimulem hábitos saudáveis em toda a sociedade.

"Guardiões"

Autora do requerimento ( RQS 355/2025 ) para a realização da sessão, a senadora Leila Barros (PDT-DF) ressaltou o impacto da categoria na saúde da população.

— Os profissionais de educação física são os guardiões da qualidade de vida, da promoção da saúde e do incentivo ao esporte em todas as dimensões. Mais do que uma comemoração, este é um ato de reconhecimento a homens e mulheres que transformam vidas por meio do movimento, da disciplina e do cuidado integral com a saúde física e mental da população — declarou Leila Barros.

A senadora lembrou que o sedentarismo e a obesidade avançam no país e reforçou que a atuação desses profissionais ajuda a reduzir os custos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Leila destacou ainda que Brasília está entre as capitais com maior percentual de praticantes regulares de atividade física, resultado, segundo ela, do trabalho de educadores em escolas, academias, clubes e projetos sociais.

Formação acadêmica

O professor Martim Francisco Bottaro, diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília (UnB), enfatizou o papel das universidades na formação de profissionais preparados para diferentes áreas de atuação.

— É impossível falar da grandeza da educação física sem destacar o papel central das universidades. É nelas que a prática se encontra com a ciência, que deixamos de ser apenas admiradores do esporte e nos tornamos profissionais capazes de atuar na saúde pública, na educação física escolar, no lazer, na inclusão social e na produção de conhecimento científico — resumiu.

Transformação social

Para o senador Izalci Lucas (PL-DF), o alcance da profissão vai além das atividades esportivas.

— O profissional de educação física é um agente de transformação social. Ele atua na prevenção de doenças, na reabilitação, no envelhecimento ativo e na formação de cidadãos. Mais do que ciência do movimento, a educação física é também ciência da convivência, porque promove valores como respeito, disciplina, superação, trabalho em equipe e inclusão — afirmou.

Reconhecimento

Claudio Augusto Boschi, presidente do Conselho Federal de Educação Física (Confef), destacou o avanço da profissão desde a regulamentação e a importância do diálogo com o Parlamento.

— É muito gratificante para o profissional de educação física participar de uma solenidade no Senado no dia em que se celebra nossa profissão. O Brasil é hoje o segundo maior mercado mundial na área de academias, e isso mostra a força e a competência dos profissionais e empreendedores do setor — citou.

Leila Barros presidiu a sessão:
Leila Barros presidiu a sessão: "profissionais de educação física são os guardiões da qualidade de vida" - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Profissionais de educação física ocuparam o Plenário do Senado na sessão especial - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Profissionais de educação física ocuparam o Plenário do Senado na sessão especial - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Execução do Hino Nacional durante a sessão, interpretado pela Banda de Música do Colégio Militar do Distrito Federal, sob regência do 1º tenente José Sandro Martins da Costa - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Execução do Hino Nacional durante a sessão, interpretado pela Banda de Música do Colégio Militar do Distrito Federal, sob regência do 1º tenente José Sandro Martins da Costa - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Confúcio Moura faz alerta sobre crimes digitais contra crianças e adolescentes
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Marcos Rogério questiona pedido de extradição de Tagliaferro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Unimed
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Sicoob
Ipiranga
Império
F&J Santos
APPATA
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Unimed
Império
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 11 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 11 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 46 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 46 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 47 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Seco
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Sala
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Seco
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados