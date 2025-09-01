WhatsApp

Comissão aprova correção anual de orçamento das universidades federais

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

01/09/2025 16h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 760/25 , da deputada Dandara (PT-MG), que garante a recomposição anual das verbas orçamentárias das instituições federais de ensino superior. Pela proposta, os recursos serão reajustados a cada ano com base na inflação oficial (IPCA), acrescida de 2,5%.

O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) , que atualmente não define regra para essa recomposição.

Os parlamentares aprovaram o parecer do relator, deputado Pedro Uczai (PT-SC), favorável ao PL 760/25. Segundo ele, a proposta enfrenta o problema do “subfinanciamento” das universidades federais, recorrente nas últimas décadas.

“O projeto busca corrigir essa distorção estrutural, estabelecendo um mecanismo legal que garanta a recomposição mínima das dotações orçamentárias com base na inflação”, disse Uczai.

Próximos passos
 O PL 760/25 será analisado ainda, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

