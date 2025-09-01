WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Tarzan
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Império
Folha Popular
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Meganet
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Agricultura

Cigarrinha-do-milho: bactéria do enfezamento pálido é detectada em três municípios do Oeste de Santa Catarina

Foto: DivulgaçãoA média estadual de cigarrinhas-do-milho em Santa Catarina permanece dentro do esperado para o período de implantação das lavouras....

01/09/2025 16h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

A média estadual de cigarrinhas-do-milho em Santa Catarina permanece dentro do esperado para o período de implantação das lavouras. Na última semana, os índices registrados foram de menos de 5 cigarrinhas por armadilha, com maior presença de insetos nas regiões Extremo Oeste e Planalto Norte. 

Este índice é considerado dentro do esperado para esta fase, como explica a pesquisadora da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, responsável pelo programa Monitora Milho SC. Segundo ela, a população de cigarrinhas-do-milho pode ser mantida sob controle se os produtores realizarem o manejo químico ou biológico nos estágios iniciais do plantio. 

Entretanto, na última semana foi detectada a presença da bactéria do espiroplasma do enfezamento pálido em três municípios do Oeste de Santa Catarina: Bom Jesus do Oeste, Guatambu e São Miguel do Oeste. As bactérias são bastante agressivas e podem causar problemas aos produtores. 

Por este motivo, Maria Cristina Canale recomenda que os agricultores estejam atentos nesta fase e realizem o manejo da lavoura com inseticidas de contato para controlar os insetos que estão migrando e que podem estar infectados com o patógeno. A pesquisadora salienta que “o período inicial é considerado um estágio crítico para a inoculação das lavouras, que acontecem até a fase V4. Neste cenário é indicada a utilização de inseticidas químicos, complementado pelo uso de produtos biológicos, sempre que possível”, diz. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O programa Monitora Milho SC coleta e divulga semanalmente informações de todo o Estado, permitindo que o setor produtivo acompanhe a evolução da população de cigarrinhas e as infecções causadas por esses insetos. 

O ataque de cigarrinhas infectadas com os patógenos dos enfezamentos pode comprometer substancialmente a produção de lavouras de milho. Para acompanhar a situação, foi criado no começo de 2021 o  programa Monitora Milho S C .

Aplicativo da Epagri apoia agricultores no monitoramento da cigarrinha

Para ajudar a cadeia produtiva no monitoramento e controle desse inseto em Santa Catarina, os produtores podem acessar informações no aplicativo Epagri Mob.

O app, disponível para  download gratuito , permite aos produtores e técnicos acompanhar a incidência da cigarrinha-do-milho em Santa Catarina para tomar decisões mais precisas sobre o manejo. Essa ferramenta também traz informações sobre a infectividade da cigarrinha com os patógenos do complexo do enfezamento: fitoplasma do enfezamento vermelho, espiroplasma do enfezamento pálido e vírus-da-risca.

Informações atualizadas para os produtores

A pesquisadora Maria Cristina Canale, do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Cepaf), explica que as informações geradas pelo monitoramento são fundamentais para a convivência da agricultura com a cigarrinha e as doenças transmitidas por ela. “Embora os enfezamentos já sejam conhecidos no país há algumas décadas, nós observamos que os surtos ocasionados por esses problemas têm sido bastante frequentes em todas as regiões produtoras do Brasil. Então é necessária a convivência do setor produtivo com o problema a partir de agora, inclusive aqui em Santa Catarina, com a participação ativa de todos os produtores envolvidos com a produção de milho, no manejo integrado regionalizado”, ressalta.

Como usar o aplicativo

O aplicativo  Epagri Mob  pode ser baixado gratuitamente em celulares Android e IOS. Nele é possível ter acesso às publicações, tecnologias, unidades da Epagri, previsão do tempo, monitoramento do frio e informações sobre doenças em videiras e maçãs. 

Para encontrar as informações do Monitora Milho SC, o usuário deve clicar no ícone “Informações Ambientais”, disponível na página principal do Epagri Mob e, em seguida, no link Monitora Milho SC. Nessa área, é possível encontrar os boletins atualizados e observar o nível populacional da cigarrinha-do-milho em diferentes regiões catarinenses.

A recomendação da Epagri é que os produtores e técnicos mantenham uma rotina de acompanhamento dos dados do aplicativo, porque o status de infectividade do inseto pode mudar de uma semana para a outra.

programa Monitora Milho SC  é uma iniciativa do Comitê de Ação contra Cigarrinha-do-milho e Patógenos Associados, que é composto por membros da Epagri, Udesc, Cidasc, Ocesc, Fetaesc, Faesc, CropLife Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura.

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99167-3902

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri promove Encontro Planorte Água e Solo em Itaiópolis na próxima quarta-feira
Foto: Reprodução/Secom SC Soja ganha espaço e muda dinâmica da produção de grãos em Santa Catarina, aponta Epagri/Cepa
Foto: Reprodução/Secom SC Cidasc inicia projeto para reduzir uso de plástico e melhor gerenciar resíduos gerados na empresa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

APPATA
Seu Manoel
Meganet
Império
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Seco
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Mercado do povo
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Sala
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 12 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 12 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 48 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 48 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 48 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Império
Sala
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
Unimed
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Ipiranga
Sala
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados