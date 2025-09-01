WhatsApp

Meio Ambiente

Oeste catarinense vai receber Capacitação em Meio Ambiente da SEMAE

Chegou a vez do Oeste catarinense receber as novas edições do Programa de Capacitação em Meio Ambiente – Fortalecimento do Licenciamento Ambiental ...

01/09/2025 16h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Chegou a vez do Oeste catarinense receber as novas edições do Programa de Capacitação em Meio Ambiente – Fortalecimento do Licenciamento Ambiental e Gestão Ambiental do Impacto Local. O encontro, promovido em parceria com a Federação Catarinense dos Municípios (Fecam) e o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), será realizado dia 09/09 em Maravilha, e dia 10/09 em Xaxim, ambos das 9h às 16h30.

A capacitação é voltada aos prefeitos, secretários municipais, presidentes de fundações e representantes de conselhos ambientais, técnicos e gestores de órgãos públicos estaduais e municipais da área ambiental, além de consultores externos e gestores ambientais do setor privado nas regiões da AMEOSC e AMERIOS (09/09) e AMAI, AMNOROESTE, AMOSC (10/09).

O Programa de Capacitação em Meio Ambiente visa fortalecer e qualificar tecnicamente a atuação dos órgãos ambientais, como base para a cooperação e o desenvolvimento sustentável do Estado de Santa Catarina por meio da atualização dos conhecimentos em Licenciamento Ambiental e orientação da atuação dos municípios em Gestão Ambiental de Impacto Local, conforme os critérios normativos vigentes.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Com essa série de capacitações queremos fomentar um ecossistema ambiental cada vez mais preparado para atender as demandas na gestão desse importante segmento. Com os atores envolvidos mais preparados, atuando com expertise e segurança jurídica, ganha a nossa economia, ganham as pessoas e ganha, principalmente, o meio ambiente, contribuindo desta forma, para o pleno desenvolvimento sustentável do nosso estado”, pontua o Secretário do Meio Ambiente e de Economia Verde, Emerson Stein.

Apoiam a iniciativa, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC), Conselho Regional de Química de Santa Catarina (CRQ-SC) e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC).

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas enquanto houver vagas disponíveis por meio do Sympla da Fecam.

Para participar da capacitação em Maravilha – https://www.sympla.com.br/evento/programa-de-capacitacao-em-meio-ambiente-maravilha/3008341 .

Para participar da capacitação em Xaxim –  https://www.sympla.com.br/evento/programa-de-capacitacao-em-meio-ambiente-xaxim/3008335 .

