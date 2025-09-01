WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Seco
Fitness
Folha Popular
Sicoob
Ipiranga
Império
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Justiça

Barroso diz que julgamento de Bolsonaro ocorrerá com serenidade

Por ser presidente do STF, ministro não participa do julgamento

01/09/2025 17h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta segunda-feira (1°) que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no processo da trama golpista ocorrerá com serenidade e sem interferências.

Durante uma palestra realizada na manhã de hoje, no Rio de Janeiro, Barroso comentou a expectativa para o início do julgamento, que vai começar nesta terça-feira (2) pela Primeira Turma da Corte. Por estar na condição de presidente, o ministro não participará do julgamento.

“O papel do Judiciário é julgar os casos que lhe são apresentados. Vale para plataformas digitais, vale para uma denúncia criminal feita pelo procurador-geral da República. O julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição, sem interferências, venha de onde vier. A gente está lá para cumprir uma missão difícil, mas que é a missão de servir ao Brasil”, comentou.

Barroso também reafirmou que o país possui uma história de golpes de Estado e que não pode prevalecer no Brasil a ideia de que “quem perdeu, tenta levar a bola para casa” ou mudar as regras.

"A história do Brasil sempre foi história de golpes, contragolpes e tentativas de quebra institucional. Temos, desde a redemocratização, 40 anos de estabilidade institucional. Se comprovar que houve tentativa golpe, o julgamento ainda vai ocorrer, acho que é muito importante julgar, encerrar o ciclo do atraso no país e ter a consciência de que a divergência, que é legitima e desejável em uma democracia, deve se manifestar dentro das regras do jogo”, completou.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Julgamento

O julgamento está previsto para começar às 9h desta terça-feira (2). Foram destinadas oito sessões para análise do caso, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados são réus pela acusação de tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O grupo faz parte do núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Quem são os réus?

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Ministro do STF autoriza Lira a visitar Bolsonaro em Brasília
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Veja como PGR liga Bolsonaro aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil STF tem segurança reforçada para julgamento de trama golpista
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Mercado do povo
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Seco
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Sala
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Sicredi
Agro Niederle
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Mercado do povo
Lazzaretti
Império
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Meganet
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 12 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 13 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 48 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 48 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 48 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Império
APPATA
Meganet
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Sala
Sicoob
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
APPATA
Seco
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados