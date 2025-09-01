WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Raffaelli
Seco
Sicredi
Império
Sala
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
Folha Popular
Niederle
Mercado do povo
APPATA
Câmara

Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024

Governo prevê crescimento econômico próximo a 2,5% em 2026, influenciado pelas altas taxas de juros

01/09/2025 18h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A proposta do Orçamento de 2026 ( PLN 15/25 ) prevê R$ 2,6 trilhões em despesas obrigatórias e discricionárias, o equivalente a 18,81% do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o governo, esse percentual é o mesmo desde 2024. Antes da pandemia de Covid-19, superava 19%.

Do total previsto, R$ 2,43 trilhões estão sob controle do arcabouço fiscal. Esse limite representa R$ 168 bilhões a mais de gastos em 2026 em comparação com 2025. A maior parte será destinada à Previdência Social, seguida pelos gastos com pessoal.

A projeção do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aponta déficit de R$ 335,4 bilhões no ano que vem, ou 2,43% do PIB. O percentual é menor que o de 2025 em razão da reforma da Previdência.

Salário mínimo e programas sociais
 Em 2026, pelo segundo ano, o salário mínimo terá reajuste acima da inflação limitado a 2,5%, chegando a R$ 1.631. Pela regra anterior, o aumento real seria de 3,4%, igual ao crescimento do PIB em 2024. A limitação valerá até 2030.

Assim como em 2025, não há previsão de reajuste para o Bolsa Família.

Emendas parlamentares
 O projeto reserva R$ 40,8 bilhões para emendas parlamentares:

  • R$ 26,6 bilhões para emendas individuais;
  • R$ 14,2 bilhões para emendas de bancadas estaduais.

Cerca de R$ 1 bilhão que iria para bancadas estaduais foi alocado no Fundo Eleitoral. Nas eleições de 2024, o fundo teve R$ 4,9 bilhões.

O governo calculou que R$ 12,1 bilhões deveriam ser destinados a emendas das comissões permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado, mas não reservou esse valor.

“A decisão do governo seguiu o que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A LDO faculta colocar a reserva ou não. E a decisão foi não fazer a reserva para esse grupo de emendas”, explicou o secretário de Orçamento Federal, Clayton Montes.

A LDO de 2026 (PLN 2/25) ainda precisa ser votada pelo Congresso.

Fontes de receita
 Para custear as despesas, o governo prevê arrecadação com:

  • dividendos de estatais;
  • renegociação de dívidas tributárias;
  • leilões de exploração de petróleo;
  • medidas em análise no Congresso (MP 1303/25 e PLP 182/25) no valor de R$ 145,8 bilhões.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, há acordo político para aprovar a redução de benefícios fiscais. “Depende de aprovação, sem dúvida. Mas do ponto de vista político não há discordância. Sempre que tratamos do tema, há amplo entendimento sobre benefícios fiscais.”

O consultor de Orçamento da Câmara Giordano Ronconi destacou que a redução de benefícios precisa ser aprovada ainda em 2025 para valer em 2026. “Se você aumenta a alíquota de alguns tributos, precisa esperar 90 dias para aplicar. E no caso do Imposto de Renda, só vale no ano seguinte. Então é preciso discutir e aprovar neste ano”, afirmou.

Perspectivas econômicas
 Na mensagem que acompanha a proposta, o governo prevê crescimento econômico próximo a 2,5% em 2026, influenciado pelas altas taxas de juros.

Para os anos seguintes, a expectativa é de ganhos com a reforma tributária e com inovações produtivas ligadas à transição energética.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova novas regras para o funcionamento de depósitos dos Detrans
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que destina recursos de fundo científico para telessaúde e educação a distância
Mário Agra/Câmara dos Deputados Comissão aprova incentivo fiscal para academias que reservarem vagas a idosos de baixa renda
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Seco
Sala
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
Seu Manoel
Mercado do povo
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Sicoob
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
APPATA
Sicredi
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Seco
Últimas notícias
Há 13 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 13 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 49 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 49 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 49 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Unimed
Seco
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Sala
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Seu Manoel
APPATA
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Seco
Ipiranga
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Sala
Império
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
Sicredi
Tarzan
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados