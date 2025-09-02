WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Sicredi
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
Sala
Meganet
Niederle
Câmara

Comissão debate renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (2), audiência pública para discutir a renovação da concessão...

02/09/2025 08h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (2), audiência pública para discutir a renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

O debate atende a requerimento do deputado Domingos Sávio (PL-MG) e está marcado para as 15h30, no plenário 11.

“Considerando que o traçado da malha ferroviária percorre extensas áreas de Minas Gerais, é fundamental assegurar que os interesses dos municípios impactados sejam devidamente considerados no processo de renovação contratual”, afirma Domingos Sávio.

Para o deputado, é necessário discutir questões relacionadas à modernização da infraestrutura, à ampliação dos investimentos, à segurança operacional, à reparação de passivos sociais e ambientais e à reativação de trechos ferroviários estratégicos para o desenvolvimento regional.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê financiamento da produção sustentável de alimentos e rações
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Deputados e especialistas defendem “asfixia financeira” no combate ao crime organizado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Fitness
Ponto Grill
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
APPATA
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Sala
Meganet
Ponto Grill
Império
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Seco
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 4 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 4 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 4 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 4 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 4 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Fitness
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Sala
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Seco
Agro Niederle
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados