Semana da Pátria 2025 inicia em Tenente Portela com hasteamento das bandeiras

Na manhã de segunda-feira, 1º de setembro, Tenente Portela deu início à Semana da Pátria com o tradicional hasteamento das bandeiras, reunindo alunos, professores, diretores, autoridades e comunidade na Praça Tenente Bins.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Rosemar Antônio Sala, representantes da APAE, da EMEF Ayrton Senna e de outras instituições locais. Durante o ato, todos entoaram o Hino Nacional, e as escolas realizaram apresentações especiais.

A Semana da Pátria 2025 tem como tema nacional o Bicentenário do nascimento de Dom Pedro II, ressaltando sua dedicação à educação, à ciência e à cultura. O tema regional homenageia o Grêmio Náutico União, enquanto o tema municipal celebra as “Bodas de Vinho de Tenente Portela”, em referência aos 70 anos de emancipação político-administrativa do município.

O evento também integrou o Fogo Simbólico da Pátria, conduzido à cidade em 21 de agosto durante solenidade na sede da Brigada Militar, como parte da 88ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. A chama, trazida pela Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul e entregue ao prefeito Rosemar Sala pelo diretor Gilmar Souza Chagas, permanecerá acesa até o Desfile Cívico de 7 de setembro, reforçando valores cívicos e a identidade nacional.

Durante toda a programação, de 1º a 6 de setembro, o hasteamento das bandeiras ocorre às 8h e o arriamento às 17h. O Desfile Cívico encerrará as atividades no dia 7 de setembro.