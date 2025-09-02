Encerramento do aniversário de Tenente Portela destaca história e futuro do município

Na noite de sábado, 30, foi realizado o Live Show, evento que marcou o encerramento das comemorações do 70º aniversário de Tenente Portela. Ao longo do mês, a cidade promoveu uma série de atividades comemorativas que envolveram diferentes setores da comunidade.

O Live Show contou com a presença de autoridades locais, secretários, empresários e representantes da comunidade, reunindo moradores de forma presencial e virtual. A transmissão ocorreu pelas redes sociais da Prefeitura, permitindo que o público acompanhasse o evento online.

Durante a programação, foi apresentado um resumo das ações realizadas ao longo das comemorações. Um dos momentos de destaque foi a homenagem a cinco entidades do município com mais de 45 anos de atuação, no âmbito da 3ª edição do Troféu “Orgulho de Nossa Gente”, criado em 2022 e que já premiou 14 instituições. As homenageadas deste ano foram: Escola Municipal Tenente Portela, Escola Municipal Marcílio Dias, ACISA, EMATER/RS-ASCAR e CTG Sentinela da Fronteira.

O evento também foi marcado pelo lançamento de novos projetos que beneficiarão a população, com destaque para o programa “OBRA PRA TODO LADO”, que será desenvolvido até o final de 2026 em dois eixos principais. O primeiro contempla a modernização e construção de prédios e espaços públicos, promovendo melhorias significativas em equipamentos urbanos. O segundo eixo prevê a qualificação da infraestrutura viária, tanto urbana quanto rural, incluindo a pavimentação asfáltica de diversas ruas e a remodelação de uma das principais avenidas da cidade.

Segundo a Administração Municipal, os detalhes completos do programa serão apresentados em breve à comunidade.

O evento completo segue disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Tenente Portela no Facebook e YouTube.