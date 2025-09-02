WhatsApp

Derrubadas

Alunos da Rede Municipal participam de atividade contra o bullying

Educação

02/09/2025 09h27
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de Derrubadas promoveu uma importante ação de conscientização com todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, tendo como tema central o bullying.

A atividade foi conduzida pela psicóloga da pasta, Carine Anklam, que utilizou o filme O Garoto de Ouro como recurso pedagógico. Após a exibição, os estudantes participaram de uma roda de conversa, refletindo sobre as situações retratadas no longa, discutindo tanto as causas quanto as consequências dessa prática.

Segundo Carine Anklam, o objetivo da iniciativa foi estimular o diálogo e a empatia entre os alunos, promovendo uma cultura escolar baseada no respeito e na valorização das diferenças.

A ação integra os esforços da Secretaria de Educação em oferecer, além do aprendizado acadêmico, formação cidadã, preparando os estudantes para a convivência saudável e respeitosa em sociedade.

