Alunos da Rede Municipal participam de atividade contra o bullying

A Secretaria Municipal de Educação de Derrubadas promoveu uma importante ação de conscientização com todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, tendo como tema central o bullying.

A atividade foi conduzida pela psicóloga da pasta, Carine Anklam, que utilizou o filme O Garoto de Ouro como recurso pedagógico. Após a exibição, os estudantes participaram de uma roda de conversa, refletindo sobre as situações retratadas no longa, discutindo tanto as causas quanto as consequências dessa prática.

Segundo Carine Anklam, o objetivo da iniciativa foi estimular o diálogo e a empatia entre os alunos, promovendo uma cultura escolar baseada no respeito e na valorização das diferenças.

A ação integra os esforços da Secretaria de Educação em oferecer, além do aprendizado acadêmico, formação cidadã, preparando os estudantes para a convivência saudável e respeitosa em sociedade.