Show de Joca Martins será destaque do fim de semana em Tenente Portela

O fim de semana promete ser de muita animação no 14º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela. No sábado, 13 de setembro, o palco principal da Praça do Imigrante recebe Joca Martins, um dos maiores nomes da música gaúcha. A apresentação inicia às 21h e deve reunir público de toda a região.

Reconhecido nacionalmente por sua voz marcante e por levar a cultura do Rio Grande a diferentes palcos, Joca Martins traz para Tenente Portela um repertório que mistura sucessos consagrados e novas composições, sempre exaltando a tradição campeira e o orgulho gaúcho.

Após o show, a festa continua com o baile do grupo Marcação Galponeira, garantindo uma noite completa em música e integração.

O Acampamento Farroupilha segue até 21 de setembro, com programação diversificada que inclui shows, fandangos, apresentações culturais, gastronomia campeira, cavalgadas e atividades para toda a família.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7