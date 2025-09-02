Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE

Na sexta-feira, 29, a Rede de Apoio à Escola (RAE) realizou mais uma reunião de trabalho, reunindo a Equipe Multiprofissional, as direções das escolas municipais de Ensino Fundamental Professor Nelso Piccinini e Senador Pinheiro Machado, a direção da Escola Municipal de Educação Infantil Sonho Meu, além da Equipe Pedagógica da Rede Municipal de Educação e do Secretário Municipal de Educação e Cultura, professor Celso José Dal Cero.

Pela primeira vez, o encontro contou com a presença da promotora da Comarca de Tenente Portela, Dra. Milena dos Santos Oliveira, convidada pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura. Sua participação destacou-se pela relevância no fortalecimento das ações desenvolvidas pela RAE. Durante a reunião, foram discutidos assuntos relacionados às funções da Rede, o fortalecimento da parceria entre o Poder Público e a Promotoria de Justiça, além da definição de estratégias e metas para o restante do ano.

A presença da promotora reforça a seriedade e o comprometimento do trabalho realizado pela RAE e pela Equipe Multiprofissional, que atuam com o apoio da Administração Municipal em prol das crianças e adolescentes do município.

A Administração Municipal e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura agradecem a presença e colaboração de Dra. Milena dos Santos Oliveira, cuja atuação contribuiu para o sucesso do encontro, fortalecendo a missão de garantir uma educação de qualidade, aliada ao cuidado, bem-estar e proteção integral dos estudantes.

Com informações da Radio A Verdade