Vista Gaúcha

Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro

De 13 a 21 de setembro, a Praça Municipal de Vista Gaúcha receberá acampamento farroupilha, apresentações artísticas e culturais, celebrando a tradição gaúcha durante toda a semana

02/09/2025 10h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Paula Steffenon/ Redação Verdade FM
Fonte: Divulgação 20ª Região Tradicionalista
Fonte: Divulgação 20ª Região Tradicionalista

A Semana Farroupilha de Vista Gaúcha começa no próximo sábado, 13 de setembro, com a chegada da Chama Crioula à cidade, prevista para as 9h30 na Praça Municipal. A programação deste ano será concentrada exclusivamente na praça, reunindo apresentações artísticas, atividades culturais e um acampamento farroupilha voltado à família.

A Chama Crioula que foi acesa em Caxias do Sul ainda está sendo conduzida até Humaitá pelos cavaleiros da 20ª Região Tradicionalista, incluindo integrantes de Vista Gaúcha, como o patrão do CTG Querência Gaúcha. A chegada em Humaitá está prevista para o próximo sábado, dia 6 de setembro, onde será celebrada a passagem dos 40 anos do CTG Epopéia Farroupilha e os 50 anos da 20ª Região Tradicionalista. Após as celebrações, a centelha será gerada para todos os CTGs da região e trazida para Vista Gaúcha pelos cavalarianos do CTG Querência Gaúcha, com previsão de chegada no dia 13 de setembro, percorrendo cerca de 70 km entre Humaitá e Vista Gaúcha.

O secretário de Educação e membro da patronagem do CTG Querência Gaúcha, Celso José Dal Cero, destacou que a programação da Semana Farroupilha de Vista Gaúcha conta com o apoio da administração municipal. Segundo ele, os festejos acontecem de 13 a 21 de setembro na Praça Municipal, junto ao acampamento farroupilha, que neste ano terá mais quatro ranchos. “Nosso acampamento é familiar, e esta é uma semana em que quem tem seu espaço convida familiares, vizinhos e amigos para se reunir e celebrar nossas tradições gaúchas”, afirmou.

