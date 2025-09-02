WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Seco
Folha Popular
Mecânica Jaime
Niederle
Lazzaretti
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Câmara

Comissão aprova Política Nacional de Enfrentamento ao Capacitismo

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

02/09/2025 11h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2514/25, do deputado Duarte Jr. (PSB-MA), que institui a Política Nacional de Enfrentamento ao Capacitismo.

A proposta define capacitismo como toda forma de discriminação contra pessoas com deficiência que restrinja ou impeça o exercício de direitos em igualdade de condições. O conceito inclui desde exclusões explícitas até a recusa de adaptações razoáveis e de tecnologias assistivas.

Entre os objetivos da proposta estão:

  • inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho;
  • fortalecer a educação e a cultura inclusivas; e
  • promover a participação política das pessoas com deficiência.

A regulamentação da política, a ser feita pelo governo federal, deverá ter metas, ações e formas de monitoramento e avaliação.

Participação social
Os parlamentares da comissão acolheram o parecer da relatora , deputada Dayany Bittencourt (União-CE), pela aprovação da proposta. "O projeto consagra o princípio da participação social, garantindo voz às organizações representativas das pessoas com deficiência", disse.

Para Duarte Jr., a proposta responde ao desafio de enfrentar o capacitismo com campanhas educativas e de conscientização, formação de servidores, criação de protocolos contra a prática na administração pública, entre outras medidas.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê financiamento da produção sustentável de alimentos e rações
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Deputados e especialistas defendem “asfixia financeira” no combate ao crime organizado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

APPATA
Império
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Meganet
Seco
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Sicoob
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Império
Unimed
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Fitness
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Meganet
APPATA
Raffaelli
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 5 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 5 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 5 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 6 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 6 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Seco
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Seco
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Seco
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados