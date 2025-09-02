WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Folha Popular
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
Niederle
Império
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Seco
Sicredi
Geral

Última semana para jogar na Lotofácil da Independência

Prêmio estimado em R$ 220 milhões; o maior da modalidade

02/09/2025 11h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Esta é a última semana para os apostadores fazerem seus jogos para o sorteio especial do concurso 3.480 da Lotofácil da Independência. O prêmio estimado em R$ 220 milhões é o maior na história da modalidade.

Sorteio será no próximo sábado, dia 6 de setembro, a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país e pela internet no portal Loterias Caixa e aplicativo Loterias Caixa. Para apostar, a pessoa só precisa marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Prêmio não acumula

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas vencedoras com 15 números, ele é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade. A aposta simples custa R$ 3,50.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Imagem de Arquivo/Agência Brasil Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Foto: Divulgação Encerramento do aniversário de Tenente Portela destaca história e futuro do município
Foto: Divulgação Semana da Pátria 2025 inicia em Tenente Portela com hasteamento das bandeiras
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
Seco
Seu Manoel
Império
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Império
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Mercado do povo
Império
F&J Santos
Tarzan
Meganet
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 5 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 6 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 6 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 6 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 6 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Ponto Grill
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Império
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Império
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados