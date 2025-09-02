WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Raffaelli
Folha Popular
Niederle
Seco
APPATA
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Senado Federal

Governo libera R$ 83,5 milhões para combater pragas

A Presidência da República liberou R$ 83,5 milhões extras para o Ministério da Agricultura e Pecuária combater pragas e doenças em animais ou plant...

02/09/2025 11h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A MP 1.312/2025 liberou crédito extraordinário ao Ministério da Agricultura e Pecuária - Foto: Alvaro Rezende/Governo do Mato Grosso do Sul
A MP 1.312/2025 liberou crédito extraordinário ao Ministério da Agricultura e Pecuária - Foto: Alvaro Rezende/Governo do Mato Grosso do Sul

A Presidência da República liberou R$ 83,5 milhões extras para o Ministério da Agricultura e Pecuária combater pragas e doenças em animais ou plantas. Para isso, publicou a medida provisória (MP) 1.312/2025 com o crédito extraordinário nesta terça-feira (2).

O valor é quase o dobro do autorizado em 2025 para o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que lida com emergências agrícolas e animais. Os recursos se destinam a emergências do tipo, que são declaradas pelo ministério quando há risco de o país ter um surto de doenças já erradicadas ou controladas.

Atualmente, a pasta combate a gripe aviária — que teve mais casos no litoral das regiões Sul e Sudeste — e a praga de mandioca chamada vassoura de bruxa — que atinge principalmente o Amapá e o Pará. No entanto, o crédito pode ser usado em todo o país.

Os estados também podem declarar suas próprias emergências agropecuárias. O Rio Grande do Sul, por exemplo, passa por emergência para combater a praga greening, que afeta frutas cítricas.

Investimentos

Os valores serão distribuídos da seguinte forma:

  • R$ 45 milhões aplicados diretamente pela União em despesas correntes. Podem ser usados, por exemplo, na compra de produtos, estudos e contratações;
  • R$ 29,5 milhões a serem gastos pelo governo federal em obras e investimentos que são incorporados no patrimônio da União;
  • R$ 9 milhões a serem repassados aos governos dos estados.

Os créditos extraordinários são liberados em situações de urgência e permitem o uso dos recursos de imediato. Ainda assim, o Congresso Nacional deve analisar a MP no máximo em 120 dias. Se aprovada, a medida se converte em lei, o que mantém o valor disponível ao Poder Executivo durante o ano. Caso contrário, o governo federal dispõe do valor apenas durante o tempo de vigência da medida provisória.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Relator, Cid Gomes apresentou, em reunião semipresencial, relatório favorável ao PL 1.104/2023 na forma de um substitutivo; texto será novamente votado pela Comissão de Educação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Incentivo à contratação de pesquisadores é aprovado pela CE
Audiência pública sobre o preço do gás natural foi requerida por Laércio Oliveira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Custo do gás será discutido em audiência na Comissão de Infraestrutura
Os senadores Professora Dorinha Seabra, Hamilton Mourão e Tereza Cristina na reunião da CAE nesta terça - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança regulamentação da profissão de tecnólogo em engenharia e agronomia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Seco
Império
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Sala
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
APPATA
Império
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Fitness
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Últimas notícias
Há 6 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 6 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 6 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 6 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 6 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Lazzaretti
Fitness
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Sala
Império
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Raffaelli
Sicredi
Império
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Seu Manoel
Fitness
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados