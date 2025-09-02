WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Tarzan
Folha Popular
Fitness
APPATA
Niederle
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Senado Federal

Doação de medicamentos devem ser isentos de tributos, aprova CAE

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (2) um projeto que isenta de tributos federais a doação de medicamentos. A matéri...

02/09/2025 11h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O PL 4.719/2020 recebeu relatório favorável de Fernando Farias e segue à votação do Plenário - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O PL 4.719/2020 recebeu relatório favorável de Fernando Farias e segue à votação do Plenário - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (2) um projeto que isenta de tributos federais a doação de medicamentos. A matéria segue para o Plenário.

O projeto de lei (PL) 4.719/2020 recebeu relatório favorável do senador Fernando Farias (MDB-AL). De acordo com a proposta, do ex-deputado General Peternelli (SP), os medicamentos doados devem ter pelo menos seis meses de validade.

Pelo texto, é considerada isenta de tributos a doação de remédios feita a União, estados, Distrito Federal, municípios, Santas Casas de Misericórdia, Cruz Vermelha Brasileira, entidades beneficentes e organizações da sociedade civil. A isenção vale para as contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins e para o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

De acordo com o projeto, quem receber os medicamentos doados deve distribuí-los sem fins lucrativos. Ou seja: fica proibida a revenda dos remédios.

Para Fernando Farias, o PL 4.719/2020 tem como objetivo evitar o desperdício de medicamentos. O relator citou dados do Conselho Federal de Farmácia, segundo os quais cerca de 14 mil toneladas de medicamentos são descartadas anualmente no Brasil.

— Além de representar um passivo ambiental, com risco de contaminação de solos, rios e lençóis freáticos, essa realidade demonstra a oportunidade de aproveitar tais produtos em favor de populações vulneráveis, desde que ainda dentro do prazo de validade. O projeto atua exatamente nesse ponto, ao prever que os medicamentos só poderão ser doados quando houver prazo remanescente de validade — afirmou.

Farias acatou duas emendas da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP). A primeira determina que o controle e a fiscalização das doações sejam feitos de acordo com regulamento posterior. A segunda emenda inclui organizações da sociedade civil (OSCs), organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) e organizações sociais (OS) como possíveis beneficiárias.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Relator, Cid Gomes apresentou, em reunião semipresencial, relatório favorável ao PL 1.104/2023 na forma de um substitutivo; texto será novamente votado pela Comissão de Educação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Incentivo à contratação de pesquisadores é aprovado pela CE
Audiência pública sobre o preço do gás natural foi requerida por Laércio Oliveira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Custo do gás será discutido em audiência na Comissão de Infraestrutura
Os senadores Professora Dorinha Seabra, Hamilton Mourão e Tereza Cristina na reunião da CAE nesta terça - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança regulamentação da profissão de tecnólogo em engenharia e agronomia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Agro Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
Sala
APPATA
Raffaelli
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Fitness
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Império
Sicredi
Sicoob
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 6 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 6 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 6 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 6 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 6 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Meganet
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Sala
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
Império
Agro Niederle
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Seco
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados