WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Niederle
Tarzan
Sala
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Império
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Lazzaretti
Câmara

Comissão aprova oferta maior de moradias para pessoas com deficiência, conforme a demanda

Texto ainda precisa ser aprovado por outras comissões a Câmara e pelo Senado

02/09/2025 12h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê a oferta de mais unidades de moradia para pessoas com deficiência em programas habitacionais, caso a demanda por esse tipo de habitação supere a reserva mínima atual de 3%. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência .

A Comissão aprovou a proposta ( PL 413/25 , do deputado Fausto Santos Jr. (União-AM)) com uma emenda, conforme recomendação da relatora deputada Talíria Petrone (Psol-RJ). A emenda torna facultativa — e não obrigatória — a ampliação da oferta de moradias além da reserva mínima.

“É mais adequado se garantir o aumento da oferta de unidades habitacionais às pessoas com deficiência conforme a demanda real”, disse a relatora.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e será agora analisado pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê financiamento da produção sustentável de alimentos e rações
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Deputados e especialistas defendem “asfixia financeira” no combate ao crime organizado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Tarzan
APPATA
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
Fitness
Sicredi
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicoob
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Sala
Império
Meganet
Seco
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 6 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 6 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 6 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 7 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 7 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Império
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Agro Niederle
APPATA
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
Unimed
Seco
F&J Santos
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Sala
Mercado Balestrin
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados