Repasse de R$ 4,8 milhões para projeto Recuperação de Biomas garante continuidade da iniciativa

Na segunda-feira (1º/9), dentro da programação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) na Expointer 2025, ocorreu a apresentação dos resultados do projeto de "Recuperação de Biomas I", desenvolvido entre 2018 e 2025. No sétimo ano de execução, o governo do Estado, por meio da Sema, autorizou o repasse de R$ 4,8 milhões ao projeto em Recuperação Florestal Obrigatória (RFO) da empresa RGE/CPFL. Sob a coordenação do Departamento de Biodiversidade, essa nova fase prevê o atendimento a 360 famílias, com atuação em 1.740 hectares.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou a relevância da iniciativa. “O projeto é uma das estratégias em curso no Estado que integram a conservação ambiental com produção rural sustentável. Os resultados apresentados demonstram que é possível conciliar geração de renda com preservação dos nossos biomas, promovendo resiliência frente às mudanças climáticas e valorizando o protagonismo das famílias do campo.”

Recuperação de Biomas

O projeto promove ações de restauração ecológica e conservação da biodiversidade nos biomas Pampa e Mata Atlântica, com foco em propriedades da agricultura e pecuária familiar. O Recuperação de Biomas, que conta com duas fases, já beneficiou cerca de 2 mil famílias, com investimentos em RFO que chegam a R$ 23 milhões, totalizando 7 mil hectares manejados e 470 mil mudas convertidas.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Sema e a (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul) Fetag-RS, com recurso de RFO das empresas Corsan, RGE, Fraport e CPFL. A ação é direcionada a pecuaristas familiares, com atividades de manejo sustentável em módulos de cinco hectares por propriedade, envolvendo orientação técnica, controle de espécies exóticas, boas práticas conservacionistas e geração de renda.

"A parceria construída com a Sema tem sido fundamental para fortalecer o trabalho da agricultura familiar. Ao longo desse processo, conseguimos aprimorar projetos, ampliar convênios e inovar em ações que hoje fazem diferença tanto para os produtores quanto para as novas gerações. Estamos atuando diretamente nas propriedades e também junto às escolas, envolvendo alunos que se preparam para o futuro no campo. Essa integração nos permite executar passivos ambientais e devolvê-los em forma de benefícios para o meio ambiente e para as comunidades, reforçando que a agricultura familiar é parte da solução para os desafios ambientais do Rio Grande do Sul", afirmou o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva.

Protocolo de Intenções

Na ocasião, foi assinado um Protocolo de Intenções entre a Sema e a federação. O termo prevê a autorização para que a Fetag realize a conversão, em projetos técnicos, de 5 milhões de mudas até 2030.