WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Folha Popular
Tarzan
Unimed
Niederle
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Sicredi
APPATA
Rádio Municipal
Meio ambiente

Repasse de R$ 4,8 milhões para projeto Recuperação de Biomas garante continuidade da iniciativa

Na segunda-feira (1º/9), dentro da programação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) na Expointer 2025, ocorreu a apresen...

02/09/2025 12h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Projeto promove ações de restauração ecológica e conservação da biodiversidade nos biomas Pampa e Mata Atlântica -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema
Projeto promove ações de restauração ecológica e conservação da biodiversidade nos biomas Pampa e Mata Atlântica -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Na segunda-feira (1º/9), dentro da programação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) na Expointer 2025, ocorreu a apresentação dos resultados do projeto de "Recuperação de Biomas I", desenvolvido entre 2018 e 2025. No sétimo ano de execução, o governo do Estado, por meio da Sema, autorizou o repasse de R$ 4,8 milhões ao projeto em Recuperação Florestal Obrigatória (RFO) da empresa RGE/CPFL. Sob a coordenação do Departamento de Biodiversidade, essa nova fase prevê o atendimento a 360 famílias, com atuação em 1.740 hectares.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destacou a relevância da iniciativa. “O projeto é uma das estratégias em curso no Estado que integram a conservação ambiental com produção rural sustentável. Os resultados apresentados demonstram que é possível conciliar geração de renda com preservação dos nossos biomas, promovendo resiliência frente às mudanças climáticas e valorizando o protagonismo das famílias do campo.”

Recuperação de Biomas

O projeto promove ações de restauração ecológica e conservação da biodiversidade nos biomas Pampa e Mata Atlântica, com foco em propriedades da agricultura e pecuária familiar. O Recuperação de Biomas, que conta com duas fases, já beneficiou cerca de 2 mil famílias, com investimentos em RFO que chegam a R$ 23 milhões, totalizando 7 mil hectares manejados e 470 mil mudas convertidas.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Sema e a (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul) Fetag-RS, com recurso de RFO das empresas Corsan, RGE, Fraport e CPFL. A ação é direcionada a pecuaristas familiares, com atividades de manejo sustentável em módulos de cinco hectares por propriedade, envolvendo orientação técnica, controle de espécies exóticas, boas práticas conservacionistas e geração de renda.

"A parceria construída com a Sema tem sido fundamental para fortalecer o trabalho da agricultura familiar. Ao longo desse processo, conseguimos aprimorar projetos, ampliar convênios e inovar em ações que hoje fazem diferença tanto para os produtores quanto para as novas gerações. Estamos atuando diretamente nas propriedades e também junto às escolas, envolvendo alunos que se preparam para o futuro no campo. Essa integração nos permite executar passivos ambientais e devolvê-los em forma de benefícios para o meio ambiente e para as comunidades, reforçando que a agricultura familiar é parte da solução para os desafios ambientais do Rio Grande do Sul", afirmou o presidente da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva.

Protocolo de Intenções

Na ocasião, foi assinado um Protocolo de Intenções entre a Sema e a federação. O termo prevê a autorização para que a Fetag realize a conversão, em projetos técnicos, de 5 milhões de mudas até 2030.

Texto Cassiano Cavalheiro/Ascom Sema
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Oeste catarinense vai receber Capacitação em Meio Ambiente da SEMAE
Foto: Reprodução/Secom SC Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC IMA divulga relatório mensal de balneabilidade referente ao mês de agosto de 2025
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Sicoob
Meganet
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 7 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 7 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 7 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 7 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 7 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Tarzan
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Seco
Ipiranga
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Seco
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Império
Meganet
Unimed
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados