WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
F&J Santos
Niederle
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Folha Popular
Ipiranga
Mercado do povo
Seco
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Senado Federal

CI aprova projeto que prioriza bens sustentáveis em licitações públicas

As licitações e contratos da administração pública poderão priorizar bens e serviços que atendam a critérios de sustentabilidade. A Comissão de Inf...

02/09/2025 12h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Projeto cria preferência em licitações para bens e serviços que atendam a critérios como uso eficiente de energia - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Projeto cria preferência em licitações para bens e serviços que atendam a critérios como uso eficiente de energia - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

As licitações e contratos da administração pública poderão priorizar bens e serviços que atendam a critérios de sustentabilidade. A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (2) o PL 1.086/2024 , do senador Fernando Farias (MDB-AL), que estabelece essa regra. O projeto recebeu parecer favorável na forma de texto alternativo do relator, senador Cid Gomes (PSB-CE). Ele segue para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação no Plenário.

A proposta estabelece margem de preferência em licitações para as compras de bens compostáveis ou eficientes no uso de energia, água ou materiais, além de bens e serviços que atendam a critérios de sustentabilidade. Caberá à Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (CICS) definir, em regulamento, os produtos que se enquadram nesses critérios.

O texto aprovado é mais abrangente que o projeto original, que previa apenas margem de preferência para veículos e combustíveis limpos — como híbridos, flex-fuel, biocombustíveis e hidrogênio verde.

De acordo com Cid, a iniciativa fortalece a transição energética e melhora as condições de produção e uso de combustíveis no país, ao mesmo tempo em que moderniza os mecanismos de contratação pública.

Outros temas

O substitutivo também trata da contratação de sistemas de tecnologia da informação e comunicação considerados estratégicos. Ele autoriza o Poder Executivo a restringir essas licitações a bens e serviços nacionais. Além disso, permite a utilização do catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras em licitações de menor preço, maior desconto ou em contratações diretas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Relator, Cid Gomes apresentou, em reunião semipresencial, relatório favorável ao PL 1.104/2023 na forma de um substitutivo; texto será novamente votado pela Comissão de Educação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Incentivo à contratação de pesquisadores é aprovado pela CE
Audiência pública sobre o preço do gás natural foi requerida por Laércio Oliveira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Custo do gás será discutido em audiência na Comissão de Infraestrutura
Os senadores Professora Dorinha Seabra, Hamilton Mourão e Tereza Cristina na reunião da CAE nesta terça - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança regulamentação da profissão de tecnólogo em engenharia e agronomia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Meganet
Império
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Império
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 7 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 7 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 7 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 7 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 7 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Sicredi
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Unimed
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Tarzan
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Império
APPATA
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Sala
Sicredi
Império
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados