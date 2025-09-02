WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Unimed
Folha Popular
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Niederle
F&J Santos
Império
Meganet
APPATA
Senado Federal

Inclusão do Festival Pingo da Mei Dia no calendário turístico vai à sanção

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou nesta terça-feira (2), em decisão final, projeto que inclui no calendário turístico ...

02/09/2025 13h39
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Zequinha Marinho leu o relatório de Alan Rick, favorável ao PL 3.035/2023, aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Zequinha Marinho leu o relatório de Alan Rick, favorável ao PL 3.035/2023, aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou nesta terça-feira (2), em decisão final, projeto que inclui no calendário turístico oficial do país o Festival Pingo da Mei Dia, realizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A proposta segue para sanção presidencial.

O PL 3.035/2023 , do ex-deputado Paulinho Freire (União-RN), recebeu parecer favorável do senador Alan Rick (União-AC). O relatório foi lido na CDR pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA).

Realizado todos os anos no mês de junho, o festival é dedicado às tradições locais, como danças, músicas e pratos típicos, e marca o início dos festejos juninos. Criado em 2009, consolidou-se como uma das principais festas da cultura nordestina, afirma o relator. Em 2024, o festival teve participação de mais de 230 mil pessoas, evidenciando seu impacto significativo no turismo local.

Para Alan Rick, a apropriação do espaço público para a celebração do Pingo da Mei Dia fomenta a participação comunitária e o engajamento social, elementos que ele considera essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

“O fortalecimento de laços comunitários e a promoção do voluntariado são aspectos que o evento estimula, impactando positivamente no bem-estar social”, expôs o relator no parecer ao projeto.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Relator, Cid Gomes apresentou, em reunião semipresencial, relatório favorável ao PL 1.104/2023 na forma de um substitutivo; texto será novamente votado pela Comissão de Educação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Incentivo à contratação de pesquisadores é aprovado pela CE
Audiência pública sobre o preço do gás natural foi requerida por Laércio Oliveira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Custo do gás será discutido em audiência na Comissão de Infraestrutura
Os senadores Professora Dorinha Seabra, Hamilton Mourão e Tereza Cristina na reunião da CAE nesta terça - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança regulamentação da profissão de tecnólogo em engenharia e agronomia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Ipiranga
Sala
APPATA
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Meganet
Fitness
Tarzan
Sala
Raffaelli
Império
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Meganet
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Sala
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Seco
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Últimas notícias
Há 7 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 7 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 8 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 8 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 8 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Fitness
Seco
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Seco
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
APPATA
Império
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados