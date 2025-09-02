WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Meganet
APPATA
Niederle
Unimed
Império
Folha Popular
Sala
Fitness
Sicoob
Senado Federal

Avança regulamentação da profissão de tecnólogo em engenharia e agronomia

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (2) um projeto que regulamenta o exercício da profissão de tecnólogo nas áreas de...

02/09/2025 13h39
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Os senadores Professora Dorinha Seabra, Hamilton Mourão e Tereza Cristina na reunião da CAE nesta terça - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Os senadores Professora Dorinha Seabra, Hamilton Mourão e Tereza Cristina na reunião da CAE nesta terça - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (2) um projeto que regulamenta o exercício da profissão de tecnólogo nas áreas de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia. A matéria segue para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

O Projeto de Lei (PL) 384/2024 foi proposto pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) e recebeu relatório favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). O texto regulamenta a atuação de tecnólogos em áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, formado pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia.

A matéria assegura o exercício da profissão de tecnólogo a profissionais:

  • diplomados por instituições nacionais em cursos superiores de tecnologia, reconhecidos oficialmente; e
  • diplomados por instituição estrangeira de ensino superior, em curso considerado equivalente aos oferecidos em território nacional, com diploma revalidado.

As atribuições profissionais variam de acordo com o projeto pedagógico e com a matriz curricular informados pela instituição de ensino. O tecnólogo pode ser considerado tecnicamente responsável por uma empresas, desde que os objetivos sociais da pessoa jurídica sejam compatíveis com a formação acadêmica e as atribuições do profissional.

Para o senador Izalci Lucas (PL-DF), a profissão de tecnólogo, embora exercida há mais de 40 anos, sofre com restrições ao livre exercício de novas competências no mundo tecnológico.

Na avaliação de Dorinha Seabra, a mudança pode facilitar a contratação de mão de obra qualificada.

— São profissionais que se adequam melhor às demandas do mercado de trabalho e, portanto, contribuem para diminuir o grave problema de falta de mão de obra qualificada no país. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, 65% das empresas relatam dificuldades em encontrar mão de obra qualificada. Portanto, este projeto trata de reconhecer a relevância dos tecnólogos para o nosso mercado de trabalho — disse a relatora.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) defendeu a aprovação da matéria.

— Eu, como engenheira agrônoma, concordo com o Confea. Nós precisamos mesmo de mais tecnólogos para que (os tecnólogos) possam trabalhar nas mais diversas áreas. A inovação e a tecnologia chegaram ao setor de maneira muito forte. Precisamos realmente desta regulamentação — afirmou.

Pagamento de juros

A CAE aprovou ainda um requerimento para que o Ministério da Fazenda informe quanto o Brasil pagou de juros da dívida pública desde o Plano Real, em 1994.

O pedido, feito pelo senador Esperidião Amin (PP-SC), contou com o apoio do presidente da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e das senadoras Tereza Cristina e Professora Dorinha.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Relator, Cid Gomes apresentou, em reunião semipresencial, relatório favorável ao PL 1.104/2023 na forma de um substitutivo; texto será novamente votado pela Comissão de Educação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Incentivo à contratação de pesquisadores é aprovado pela CE
Audiência pública sobre o preço do gás natural foi requerida por Laércio Oliveira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Custo do gás será discutido em audiência na Comissão de Infraestrutura
Zequinha Marinho leu o relatório de Alan Rick, favorável ao PL 3.035/2023, aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Inclusão do Festival Pingo da Mei Dia no calendário turístico vai à sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Mecânica Jaime
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Império
Ipiranga
Seco
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Unimed
Seco
Últimas notícias
Há 8 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 8 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 8 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 8 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 8 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
Fitness
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Império
Mecânica Jaime
APPATA
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Sicredi
Seco
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Império
F&J Santos
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados