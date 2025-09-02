WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Sicredi
Unimed
Império
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Folha Popular
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Senado Federal

Custo do gás será discutido em audiência na Comissão de Infraestrutura

A composição dos custos do gás natural será tema de debate na Comissão de Infraestrutura (CI). Os senadores aprovaram nesta terça-feira (2) o reque...

02/09/2025 13h39
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Audiência pública sobre o preço do gás natural foi requerida por Laércio Oliveira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Audiência pública sobre o preço do gás natural foi requerida por Laércio Oliveira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A composição dos custos do gás natural será tema de debate na Comissão de Infraestrutura (CI). Os senadores aprovaram nesta terça-feira (2) o requerimento ( REQ 65/2025 – CI ) nesse sentido, do senador Laércio Oliveira (PP-SE).

O parlamentar pede a realização de audiência pública para discutir a revisão tarifária dos gasodutos de transporte, prevista pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Ainda não há data definida para a audiência.

Laércio Oliveira destacou que o país precisa entender melhor os fatores que encarecem o insumo, considerado estratégico para a indústria.

— É um requerimento que trata sobre as transportadoras de gás natural. No Brasil, enfrentamos um custo extremamente caro, talvez o mais alto do mundo, por milhão de BTU. Precisamos conhecer a composição desse preço para tornar o gás competitivo para a indústria nacional — afirmou.

O senador lembrou que a perspectiva de novas descobertas, como na Margem Equatorial, reforça a necessidade de garantir competitividade. A audiência deve contar com representantes do Ministério de Minas e Energia, da ANP, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e de entidades do setor.

Durante a reunião, o senador Jaime Bagattoli (PL-RO) disse que a carga tributária é um dos principais entraves ao uso do gás.

— Quando surgiu o gás natural, acreditávamos que iria resolver definitivamente o problema da indústria. Mas a carga tributária inviabilizou o consumo em estados industrializados como São Paulo, Minas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul — declarou.

Já a senadora Tereza Cristina (PP-MS) enfatizou a importância do insumo para a produção de fertilizantes.

— O Brasil é grande produtor de gás natural, mas não conseguiu até hoje colocar esse potencial na matriz de forma a beneficiar a indústria e a agricultura. O gás é essencial para a produção de ureia e sulfato de amônia, insumos estratégicos para o campo — ponderou.

Royalties da mineração

A CI também aprovou o REQ 66/2025 – CI , do senador Chico Rodrigues (PSB-RR), para a realização de audiência pública sobre o PL 2.307/2023 , ainda sem data confirmada. O projeto, do senador Carlos Viana (Podemos-MG), aumenta os percentuais da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) incidentes sobre o ferro e o ouro.

A proposta estava na pauta da comissão, mas foi retirada a pedido do relator, senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), que já se manifestou no relatório pela aprovação da proposta com emendas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Relator, Cid Gomes apresentou, em reunião semipresencial, relatório favorável ao PL 1.104/2023 na forma de um substitutivo; texto será novamente votado pela Comissão de Educação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Incentivo à contratação de pesquisadores é aprovado pela CE
Os senadores Professora Dorinha Seabra, Hamilton Mourão e Tereza Cristina na reunião da CAE nesta terça - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança regulamentação da profissão de tecnólogo em engenharia e agronomia
Zequinha Marinho leu o relatório de Alan Rick, favorável ao PL 3.035/2023, aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Inclusão do Festival Pingo da Mei Dia no calendário turístico vai à sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Império
Raffaelli
Seco
APPATA
Ipiranga
Sala
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
APPATA
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Seco
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 8 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 8 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 8 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 8 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 8 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Rádio Municipal
Sicredi
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Seco
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Império
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
Império
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Sicredi
Sicoob
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Império
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Unimed
Tarzan
APPATA
Sala
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados