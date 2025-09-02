WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Mercado Balestrin
Seco
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
Folha Popular
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Seu Manoel
Senado Federal

Incentivo à contratação de pesquisadores é aprovado pela CE

A Comissão de Educação (CE) aprovou projeto que cria um contrato de trabalho de natureza especial para estimular a contratação de pesquisadores. O ...

02/09/2025 13h39
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Relator, Cid Gomes apresentou, em reunião semipresencial, relatório favorável ao PL 1.104/2023 na forma de um substitutivo; texto será novamente votado pela Comissão de Educação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Relator, Cid Gomes apresentou, em reunião semipresencial, relatório favorável ao PL 1.104/2023 na forma de um substitutivo; texto será novamente votado pela Comissão de Educação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou projeto que cria um contrato de trabalho de natureza especial para estimular a contratação de pesquisadores. O PL 1.104/2023 também regulamenta o acúmulo de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado com atividade remunerada.

Apresentado pelo senador Weverton (PDT-MA), o projeto recebeu parecer favorável sob a forma de um substitutivo do senador Cid Gomes (PSB-CE) e por isso passará por votação em turno suplementar em uma próxima reunião da CE.

O texto determina que o pesquisador contratado deverá atuar na área em que estiver realizando os seus estudos.E poderá participar de equipe de pesquisa científica ou tecnológica, sob supervisão de pesquisador titular ou equivalente. O objetivo é estimular a contratação de mestrandos e doutorandos por empresas e a integração entre academia e setor produtivo.

Contrato

Pelo texto aprovado, estudantes de pós-graduação stricto sensu — de mestrado e doutorado — e de pós-doutorado poderão firmar contratos de trabalho especiais, por escrito e com prazo determinado. Os cargos serão denominados “pesquisador pós-graduando contratado” e “pesquisador pós-doutorando contratado”. A duração do contrato será equivalente ao período de vínculo do pesquisador com o programa de pós-graduação ou pós-doutorado no Brasil.

De acordo com o texto, os contratados terão direito a uma bolsa com valor igual ou superior ao pago por instituições públicas de fomento, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Acúmulo de bolsas

Além disso, será permitido o acúmulo da bolsa com auxílios recebidos por instituições públicas ou privadas de fomento à pesquisa.

Apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas, as agências de fomento ou os programas de pós-graduação poderão prever a impossibilidade de acúmulo das duas remunerações. Ainda assim, o vínculo empregatício do pesquisador não poderá ser usado como único critério para a negativa da concessão da bolsa.

Carga horária

O relator do projeto, senador Cid Gomes (PDT-CE), é favorável à proposta, mas apresenta modificações para aprimorar a regulamentação. Entre os principais ajustes estão a limitação de carga horária semanal de até 20 horas para pós-graduandos (mestrado e doutorado) e até 30 horas para pós-doutorandos.

Também garante, por meio de emenda, o direito de afastamento dos pesquisadores por uma semana por semestre para atividades como seminários e congressos.Essa dispensa terá que ser avisada formalmente ao empregador com antecedência mínima de 30 dias.

Leis trabalhistas

Fora essas regras excepcionais sobre jornada de trabalho e dispensa para atividades relacionadas à formação, serão aplicadas as mesmas leis trabalhistas que regem os demais trabalhadores. Os pesquisadores serão incluídos, por exemplo, no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e como segurados da Previdência Social.

Mercado de conhecimento

Ao justificar a proposta, Weverton argumentou que os estudantes de pós-graduação, em um momento crucial de sua formação, sofrem com a falta de proteção social, resultado da pouca articulação entre a academia e o mercado de trabalho. Por isso, o projeto busca garantir uma cobertura previdenciária e trabalhista mínima para esse grupo, inclusive por meio da criação de incentivos à sua contratação por empregadores.

Cid Gomes manifestou apoio ao projeto, destacando que a medida beneficia empresas e pesquisadores.

— Por um lado, os pós-graduandos ganham uma oportunidade concreta de demonstrar sua capacidade de agregar valor às atividades de pesquisa às quais forem incorporados. Na outra ponta, as empresas e entidades contratantes, com custos relativamente baixos, podem engendrar novos produtos e serviços e fortalecer soluções de pesquisa genuinamente brasileiras, fator eventualmente crucial para reposicionamento competitivo no mercado em que atuam. Sendo assim, mostra-se indiscutível o mérito educacional e social do projeto – afirmou o relator.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Audiência pública sobre o preço do gás natural foi requerida por Laércio Oliveira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Custo do gás será discutido em audiência na Comissão de Infraestrutura
Os senadores Professora Dorinha Seabra, Hamilton Mourão e Tereza Cristina na reunião da CAE nesta terça - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança regulamentação da profissão de tecnólogo em engenharia e agronomia
Zequinha Marinho leu o relatório de Alan Rick, favorável ao PL 3.035/2023, aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Inclusão do Festival Pingo da Mei Dia no calendário turístico vai à sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Fitness
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicoob
Império
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Fitness
Seco
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 8 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 8 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 8 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 8 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 8 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Sicredi
APPATA
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Seco
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Seco
Império
Tarzan
F&J Santos
Seco
Raffaelli
APPATA
Fitness
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados