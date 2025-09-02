WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Folha Popular
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
Justiça

Panorama espantoso e tenebroso, diz Gonet sobre plano para golpe

Procurador-geral adiz ser "imperativo" punir os réus

02/09/2025 14h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Em sua sustentação oral no julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados pela trama golpista, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, avaliou como “imperativo” punir o que chamou de tentativa frustrada de ruptura com a ordem democrática.

“Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas. Não podem ser tratados como atos de importância menor, como devaneios utópicos, como aventuras inconsideradas, nem como precipitações a serem reduzidas com o passar dos dias a um plano bonachão das curiosidades tão só irreverentes da vida nacional.”, afirmou.

Na manhã de hoje, o procurador-geral apresenta a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e mais sete ex-auxiliares por tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes

>>>Acompanhe ao vivo o julgamento

Ao apresentar seus argumentos aos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Gonet citou que, enquanto o controle de constitucionalidade pode ser considerado suficiente para remediar desvios jurídicos, “nenhuma providência jurisdicional, contudo, é de valia contra a usurpação do poder pela força bruta”.

“Se a intentona vence pela ameaça do poderio armado ou pela sua efetiva utilização, efetivamente não há o que a ordem derruída [derrubada] possa juridicamente contrapor. A defesa da ordem democrática, contudo, acha espaço no direito democrático para se reafirmar, avantajar e dignificar quando o ataque iniciado contra ela não se consuma.”

Para Gonet, o que está em julgamento são atos “que hão de ser considerados graves enquanto quisermos manter a vivência de um Estado democrático de direito”.

“Opera como elemento dissuasório contra o ânimo por aventuras golpistas e expõe a tenacidade e a determinação da cidadania pela continuidade da vida pública inspirada no protagonismo dos direitos fundamentais e na constância das escolhas essenciais de modo de convivência política”, disse.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quem está sendo julgado

Os réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, composto pelos que seriam os principais autores intelectuais do golpe, são:

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Todos foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) dos seguintes crimes:

  • liderar ou integrar organização criminosa armada,
  • atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito,
  • golpe de Estado,
  • dano qualificado por violência e grave ameaça,
  • deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, por cumprir mandato de deputado federal, foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente aos três primeiros crimes citados acima. A regra está prevista na Constituição.

Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar os 40 anos de prisão, a depender do papel desempenhado pelo condenado no complô golpista.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Relatório de Alexandre de Moraes resume versões de acusação e defesas
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO CPMI do INSS aprova pedido de prisão preventiva de 21 investigados
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
27°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
27°

Sensação

4.28 km/h

Vento

47%

Umidade

Sala
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Unimed
Seco
Sicoob
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado do povo
Raffaelli
F&J Santos
Império
Sicoob
Tarzan
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
Sala
Sicoob
Sicredi
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Chegada da Chama Crioula abre a Semana Farroupilha em Vista Gaúcha no dia 13 de setembro
Vista Gaúcha - RS
Parceria entre Prefeitura e Promotoria é reforçada em encontro da RAE
Sala
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 8 minutos Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado
Há 8 minutos Após PGR, julgamento de Bolsonaro tem intervalo e voltará com defesas
Há 8 minutos Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro
Há 8 minutos Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira
Há 8 minutos Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Unimed
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
Fitness
Tarzan
Sala
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 4 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 5 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Seco
Império
Meganet
F&J Santos
Sala
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Unimed
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados