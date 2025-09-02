WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Raffaelli
Folha Popular
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
APPATA
Império
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Internacional

Imprensa ocidental destaca ineditismo do julgamento de Bolsonaro

Jornais dos EUA e Europa lembraram que Brasil nunca julgou golpistas

02/09/2025 14h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Print/NY Times
© Print/NY Times

Alguns dos principais jornais ocidentais destacaram nas primeiras páginas de seus sites, na manhã desta quarta-feira (2), o julgamento por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados, entre generais e políticos.

Os jornais consultados pela Agência Brasil ressaltaram, entre outros fatos, o caráter inédito do processo no Brasil que, mesmo com longo histórico de golpes de Estado, nunca julgou os acusados de tentar violar o regime político vigente.

>> Acompanhe ao vivo o julgamento de Bolsonaro e dos réus do núcleo 1 da trama golpista

O jornal dos Estados Unidos (EUA) The Washington Post lembrou da pressão do presidente americano, Donald Trump, contra o julgamento, com o título: No julgamento de Bolsonaro, o Brasil confronta Trump — e seu passado autoritário .

O periódico da capital estadunidense diz que, apesar do longo histórico de golpes no país, nenhum general ou político brasileiro havia sido julgado por esse tipo de crime.

“Desde a sua fundação, o espectro do autoritarismo paira sobre o Brasil. O país sofreu mais de uma dúzia de tentativas de golpe e passou décadas sob ditaduras. Mas ninguém na história do Brasil — nem general nem político — jamais foi julgado em um tribunal por subverter a vontade do povo”, disse o The Washington Post.

>> Panorama espantoso e tenebroso, diz PGR sobre plano para golpe

Por sua vez, o The New York Times (NYT) estampou no título Como Tentar, e Fracassar, Dar um Golpe . O jornal nova iorquino faz uma retrospectiva de todo o processo, destacando que “as evidências sugerem que foi assim que ele tentou” dar um golpe após perder as eleições de 2022.

A jornalista Ana Ionova diz ter analisado dezenas de horas de depoimentos e lido centenas de páginas do processo para reconstruir o caso que levou Bolsonaro, generais e políticos ao banco dos réus.

“Em um caso que muitos veem como um teste crucial para a jovem democracia do país. Com um vasto acervo de provas processuais, a maioria dos analistas afirma que é quase certo que ele será considerado culpado e poderá enfrentar décadas de prisão”, escreveu o NYT.

Europa

O jornal britânico The Guardian também destacou a ineditismo do processo.

“Pela primeira vez na história brasileira, figuras tão poderosas enfrentam a Justiça por tentarem derrubar a democracia do país”, publicou o Guardian.

Além de lembrar que as pressões de Trump contra o julgamento “abalaram as relações EUA-Brasil”, o jornal inglês também recordou que o Brasil sofreu uma dúzia de tentativas de golpe de Estado desde 1889 [ano da proclamação da República].

“A última tomada de poder bem-sucedida ocorreu em 1964, quando generais apoiados pelos EUA depuseram o então presidente, João Goulart, supostamente para frustrar uma ameaça comunista, inaugurando 21 anos de um regime militar brutal”, escreveu o jornalista Tom Phillips.

Na França, o jornal Le Figaro , em parceria com a agência AFP, também francesa, lembrou que o julgamento ocorre apesar da pressão de Trump. “Seu julgamento está no centro de uma crise sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos”, diz o jornal parisiense.

A publicação espanhola El País também destacou na capa o julgamento brasileiro iniciado nesta terça-feira (2), com o título Brasil contra Bolsonaro: chaves de um julgamento histórico por intenção de golpe de Estado .

“Nunca antes um ex-presidente ou militar brasileiro havia sido responsabilizado por um golpe. Até agora”, escreveu a jornalista do jornal espanhol Naiara Galarraga Gortázar.

Também europeia, a revista britânica The Economist dedicou a capa de sua edição de cinco dias atrás ao julgamento de Bolsonaro e dos réus da trama golpista . Bolsonaro ilustra a capa com o rosto pintado de verde e amarelo e um chapéu viking de pele de animal, em uma referência a um dos apoiadores de Trump que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos, em janeiro de 2021.

Com o título O que o Brasil pode ensinar à América , a reportagem detalha o julgamento e afirma que o Brasil “dá um exemplo de maturidade democrática aos Estados Unidos”, que, segundo a revista, está se tornando “mais corrupto, protecionista e autoritário”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Médicos sem Fronteiras/Divulgação Israel comete genocídio em Gaza, diz associação de estudiosos
© Médicos sem Fronteiras/Divulgação Israel comete genocídio em Gaza, diz associação
© Fernando Frazão/Agência Brasil Vieira: não há negociação com EUA que envolva interferência judicial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Império
Rádio Municipal
Tarzan
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Mercado do povo
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Seco
Raffaelli
Últimas notícias
Há 15 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 15 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 15 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 52 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 52 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Mercado do povo
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Seco
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Sala
Tarzan
Sicredi
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Ipiranga
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados