Derrubadas

Investimento de quase R$ 200 mil garante iluminação moderna no campo de futebol

Administração

02/09/2025 14h58
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Derrubadas concluiu a modernização da iluminação do campo de futebol do Centro Esportivo Municipal. A obra contemplou desde a entrada de energia até a instalação de nova fiação, suportes e 107 projetores de LED de última geração, em substituição aos antigos refletores de mercúrio, menos eficientes e prejudiciais ao meio ambiente.

O investimento total ultrapassou R$ 197 mil, sendo R$ 138.304 provenientes do programa Avançar Mais no Esporte, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e o valor restante custeado com recursos próprios do município. O programa estadual tem como objetivo financiar obras de construção e revitalização de espaços esportivos, promovendo infraestrutura adequada e incentivo à prática esportiva em todo o Estado.

O projeto foi viabilizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Para a secretária Cristiane Führ, a obra representa um marco para o esporte local: “Esse investimento garante melhores condições para o esporte e para a nossa comunidade. Estamos entregando uma iluminação moderna, segura e eficiente, que valoriza o espaço esportivo e amplia as possibilidades de uso do Centro Esportivo Municipal”, destacou.

Segundo a engenheira responsável pelo projeto, Diana Apio, a instalação seguiu normas e recomendações técnicas, assegurando qualidade e uniformidade da iluminação em campo.

O prefeito Miro Mulbeier e o vice-prefeito Cristiano Carvalho ressaltaram que a obra representa uma conquista para toda a comunidade: “Com essa melhoria, o Centro Esportivo Municipal passa a contar com iluminação de qualidade, atendendo a padrões modernos para práticas esportivas e eventos.”

Além de garantir maior eficiência energética e economia, a nova estrutura contribui para a sustentabilidade, ao eliminar o uso de lâmpadas de mercúrio e tornar o espaço mais seguro e moderno para todos os usuários.

