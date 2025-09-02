Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo

Nas segundas e sextas-feiras, o saguão da Escola Municipal de Educação Infantil Meu Primeiro Passo se transforma em palco para apresentações culturais que vêm mobilizando a comunidade escolar. Músicas, contação de histórias e a socialização de atividades realizadas durante a semana são conduzidas pelos alunos, com apoio dos professores, atraindo colegas, pais e funcionários da instituição.

Segundo a direção da escola, a iniciativa tem como objetivo valorizar o trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula e oferecer um espaço de integração para que as crianças compartilhem suas habilidades artísticas e criativas. Além de estimular a autoconfiança, o projeto contribui para a socialização e para o desenvolvimento de competências essenciais na educação infantil.

Outro destaque é o Cantinho da Leitura, espaço criado para incentivar o contato com os livros desde cedo. Professores planejam atividades que despertam o interesse pelas histórias, estimulam a imaginação e ampliam o vocabulário das crianças. A iniciativa complementa as ações culturais e reforça a formação integral dos alunos.

Durante as apresentações, a diversidade de atividades chama a atenção, unindo aprendizado e diversão e fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade. “As crianças se sentem protagonistas e aprendem de forma divertida, explorando músicas, histórias e brincadeiras”, destacam os profissionais da instituição.

A experiência, já consolidada, vem recebendo elogios da comunidade escolar. Pais e responsáveis reconhecem a importância de uma educação que ultrapassa o conteúdo acadêmico, valorizando também a criatividade, a expressão artística e o desenvolvimento pleno das crianças.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) acompanha de perto essas ações, incentivando e orientando constantemente o trabalho das escolas. Para a pasta, iniciativas como o Cantinho da Leitura e as apresentações culturais contribuem diretamente para a qualidade da educação infantil, motivando professores, valorizando o aprendizado dos alunos e aproximando ainda mais a escola da comunidade.