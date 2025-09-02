WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Niederle
Sala
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Folha Popular
Justiça

STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

PGR e relator falaram na manhã desta terça-feira

02/09/2025 15h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou há pouco o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O grupo faz parte do núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O julgamento começou na manhã desta terça-feira (2) e foi suspenso para o almoço.

Na parte da tarde, os advogados dos acusados vão subir à tribuna para as sustentações orais em favor dos réus. Eles terão prazo de até uma hora para suas considerações.

A defesa de Mauro Cid será a primeira a falar. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro figura como delator e réu na ação penal.

>>> Ao vivo: acompanhe o julgamento

Quem são os réus?

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Primeiro dia

Pela manhã, o relator, ministro Alexandre de Moraes, leu o relatório da ação penal, documento que contém o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais, última fase antes do julgamento.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet , defendeu a condenação de Bolsonaro e dos demais acusados.

Foram destinadas oito sessões para análise do caso, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

A expectativa é de que o primeiro dia do julgamento seja destinado às manifestações das defesas e da PGR.

A votação que vai condenar ou absolver os réus deve começar somente nas próximas sessões. As penas podem passar de 30 anos de prisão.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Saiba como foi o 1º dia do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem e defende urnas eletrônicas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Sala
Fitness
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Sala
Sicoob
Ipiranga
Império
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Mercado do povo
Unimed
Seco
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Últimas notícias
Há 15 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 15 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 15 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 53 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 53 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Tarzan
Mercado do povo
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Unimed
Seco
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Império
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Império
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ipiranga
Ponto Grill
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados