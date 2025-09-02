WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Niederle
Seu Manoel
Meganet
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado do povo
Folha Popular
APPATA
Ipiranga
Justiça

Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro

STF iniciou julgamento do ex-presidente da República nesta terça-feira

02/09/2025 16h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou nesta terça-feira (2) estar provado por testemunhos, registros e documentos que o ex-presidente Jair Bolsonaro liderou uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder após derrota eleitoral em 2022.

“Não há como negar fatos praticados publicamente, planos apreendidos, diálogos documentados e bens públicos deteriorados”, observou Gonet.

“Se as defesas tentaram minimizar a contribuição individual de cada acusado e buscar interpretações distintas dos fatos, estes mesmos fatos, contudo, não tiveram como ser negados”, reforçou.

O procurador apontou, por exemplo, para a minuta de decreto golpista que foi apreendida na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, um dos réus na ação penal.

>> Clique aqui e acompanhe ao vivo o julgamento

Ele também citou os depoimentos dos ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Júnior, que confirmaram terem sido apresentados a decretos de teor golpista em reunião com Bolsonaro.

“A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada”, insistiu Gonet.

Ele citou ainda o que seriam planos para a execução do golpe, todos apreendidos na fase de inquérito da Polícia Federal (PF) em buscas realizadas em endereços ligados aos réus. Tais planejamentos foram encontrados e continham nomes como Operação 142 e Punhal Verde e Amarelo , destacou Gonet.

O PGR frisou que tais planos incluíram ainda a operação denominada Copa 2022 , que teria o objetivo de “eliminar” o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin.

“Essa etapa do golpe foi minuciosamente planejada, com descrição escrita de estágios e finalidades”, apontou Gonet.

“Ao fim do processo, resta certo que houve um combinado de atos orientados a consumar um golpe de Estado que desnaturaria o Estado democrático de Direito em um dos seus elementos basilares – o respeito à escolha livre dos cidadãos do chefe do Executivo”, insistiu o PGR.

No início de sua sustentação oral , Gonet fez também um discurso enfático contra a impunidade, afirmando ser “imperativo” para a manutenção do regime democrático que Bolsonaro e seus aliados sejam condenados pela tentativa de golpe.

Bolsonaro

Especificamente a respeito de Bolsonaro, o procurador-geral da República buscou demonstrar como reuniões, ameaças e falas do ex-presidente teriam sido calculadas e coordenadas para “insuflar a militância”.

Gonet citou reunião ministerial realizada em 5 de julho de 2021, na qual Bolsonaro aparece em vídeo conclamando seus auxiliares a atacar e espalhar desinformação sobre o sistema eletrônico de votação. Outro episódio mencionado pelo PGR foram discursos do ex-presidente em eventos como a comemorações do 7 de setembro de 2021.

Na ocasião, lembrou o PGR, Bolsonaro ameaçou ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dizendo em discurso a apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, que “só saio preso, morto ou com vitória”.

“As palavras proferidas no dia da celebração nacional da Independência não podem ser confundidas com um arroubo isolado, mas expunham o projeto autoritário”, disse Gonet.

Ele acrescentou que “a escalada da agressividade discursiva não era episódica nem improvisada. Integrava a execução de propósito orientado à corrosão progressiva da confiança pública nos procedimentos democráticos”

Sempre referindo-se ao que seriam as provas do golpe, Gonet disse que “foram apreendidos manuscritos e arquivos eletrônicos reveladores do plano de desacreditar reiteradamente o processo eletrônico de votação”.

Ele indicou anotações em uma agenda do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.

“A finalidade era inequívoca: fomentar desconfiança generalizada no processo eleitoral, incitar a militância contra os Poderes constituídos e dispor a população para rechaçar a derrota nas urnas”, disse Gonet.

“Procurava-se revestir de legitimidade uma trama de ruptura. As constantes manifestações do Presidente nessa diretriz se inseriam na estratégia de disseminação sistemática de inverdades e mobilização ideológica, disposta para a fidelização de sua base de aliados e para o desgaste dos alicerces democráticos”, registrou o procurador.

Julgamento

O julgamento de Bolsonaro e mais sete ex-auxiliares por uma tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes começou nesta terça, com a leitura de um resumo do caso pelo relator, ministro Alexandre de Morares e a sustentação oral de Gonet . Após um intervalo para o almoço, será a vez das defesas dos oito réus sustentarem suas versões.

Os réus foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) dos seguintes crimes:

  • liderar ou integrar organização criminosa armada;
  • atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito,
  • tentar um golpe de Estado,
  • praticar dano qualificado por violência e grave ameaça;
  • deteriorar patrimônio público tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, por cumprir mandato de deputado federal, foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente aos três primeiros crimes citados acima. A regra está prevista na Constituição.

Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar os 40 anos de prisão, a depender do papel desempenhado pelo condenado no complô golpista .

A análise do caso ocorre na sala de audiências da Primeira Turma do Supremo, em Brasília, e é transmitida ao vivo pela TV e Rádio Justiça e também pelo canal oficial do STF no YouTube.

A previsão é de que o julgamento dure até 12 de setembro, sendo realizado em oito sessões.

Os réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, apontados como principais autores intelectuais e beneficiários do golpe, são:

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier – ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Saiba como foi o 1º dia do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem e defende urnas eletrônicas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Agro Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Mercado do povo
Seco
Império
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Meganet
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Seu Manoel
Sala
Império
F&J Santos
Sicoob
Sicoob
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
Mercado do povo
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 16 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 16 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 16 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 53 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 53 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Mercado do povo
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Império
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Ipiranga
Unimed
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
APPATA
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados