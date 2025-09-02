WhatsApp

Tenente Portela

Programa "Obra Pra Todo Lado" prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural

Administração

02/09/2025 16h12
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

Durante o evento Live Show, que celebrou os 70 anos de Tenente Portela no sábado (30), a Administração Municipal lançou o programa “Obra Pra Todo Lado”, que norteará ações até o final de 2026 em dois eixos principais: modernização e construção de prédios e espaços públicos e qualificação da infraestrutura viária urbana e rural.

Eixo 1 – Estruturas públicas: além da conclusão das obras em andamento, o plano prevê novos projetos, como a construção das primeiras 20 moradias do Programa Habitacional Novos Horizontes e a estruturação inicial do Parque Municipal de Eventos. O espaço está localizado na área da Fase, pertencente ao Governo do Estado, que autorizou recentemente a transferência ao Município após três décadas de tratativas.

Eixo 2 – Infraestrutura viária: estão previstos investimentos que ultrapassam R$ 13 milhões. No interior, além da manutenção permanente de estradas, o objetivo é levar calçamento às sedes de Gamelinhas, Alto Alegre, São Sebastião e Daltro Filho. Na área urbana, serão quatro quilômetros de recapeamento na região central e outros seis quilômetros de asfaltamento em diferentes pontos da cidade.

Recursos: para as obras de pavimentação, a estimativa é que 50% dos recursos sejam obtidos junto ao Governo do Estado, via projetos cadastrados no programa Pavimenta RS, e ao Governo Federal, por meio de emendas parlamentares. O restante será custeado com recursos próprios. Já as obras de recapeamento terão financiamento exclusivo do Município.

Asfaltamento – Caminho da Escola: a prioridade é garantir acesso qualificado aos prédios escolares. Estão previstas as pavimentações das ruas Coroados (Escola Giz de Cera – Bairro Isabel), Guarita (Escola Tenente Portela – Bairro São Francisco), Francisco Manuel de Lima (Escola Descobrindo o Saber – Bairro Bela Vista), Álvaro Chaves (Escola Arcelino Soares Bueno – Bairro Operário), Walter Edmundo Fries (Escola Sepé Tiaraju), Xavante (Escola Pequeno Aprendiz) e Potiguara (Apae). Também estão incluídos trechos das ruas Paraná, Goiás, Pindorama, Antonio Dalcin, Celso Antoniollo, Luis Pelegrine, Uberaba, Perimetral, Calapalos e Tibúrcio Fortes.

Recapeamento – Centro: a recuperação será realizada em três etapas. A primeira contempla as avenidas Santa Rosa (a partir da rótula da Corsan) e Luiz Carlos Prestes, além de trechos das ruas Tapuias (até o Hospital Santo Antônio), Pindorama e Tamoio. As obras devem começar nos próximos dias, após a conclusão dos canteiros centrais.
A segunda etapa abrangerá as avenidas Charruas e Redenção (da Praça do Índio, passando pela Praça Tenente Paiva até a Praça do Imigrante), também condicionada à finalização dos canteiros centrais.
A terceira e última fase será a avenida Santa Rosa (da Corsan até o trevo), prevista após a remodelação completa dos canteiros centrais desta via.

Com o programa, a Administração Municipal busca modernizar a infraestrutura da cidade e do interior, ampliar a mobilidade e oferecer melhores condições de vida para a comunidade.

