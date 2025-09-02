WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Seco
Império
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Niederle
Seu Manoel
Folha Popular
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Câmara

Julgamento de Bolsonaro domina debates no Plenário da Câmara

Ex-presidente está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal

02/09/2025 17h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro domina os debates de hoje no Plenário da Câmara dos Deputados. Parlamentares da base governista elogiaram o início do julgamento pela 1º turma do Supremo Tribunal Federal (STF) como "marco na história". Já deputados da oposição criticaram pontos do processo.

O julgamento começou nesta segunda-feira (2) e deve durar até o dia 12. Bolsonaro é apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o líder de uma organização criminosa armada que buscou alterar o resultado das urnas, dar um golpe de Estado e se manter no poder mesmo com a derrota nas eleições de 2022.

Para o deputado Bohn Gass (PT-RS), o dia é histórico porque vai ser feita justiça no País. "Sei que a justiça, neste momento, está por ser feita. E, assim como tivemos, há 203 anos, a Independência do Brasil, hoje nós vamos proclamar a justiça contra quem quer destruir a nossa Pátria com tentativas de golpe de Estado", disse.

Segundo o deputado Fernando Mineiro (PT-RN), o início do julgamento é o primeiro passo para o fim da carreira de impunidade "de um contumaz criminoso" contra a democracia. "Que ele seja julgado, condenado e pague pelos seus crimes contra o povo brasileiro", declarou.

O deputado Ivan Valente (Psol-SP) disse que o Brasil está vivendo um momento de fim da impunidade. Ele lembrou que, pela primeira vez, militares de alta patente estão no banco dos réus. "Eu quero comemorar, como vítima da ditadura, como quem conheceu a ditadura por dentro. Não é por vingança, mas por justiça", disse Valente.

Críticas
Deputados da oposição criticaram alguns pontos do julgamento. O primeiro é o fato de o julgamento estar acontecendo no STF, e não na primeira instância. Em segundo lugar, o fato de o julgamento ser feito apenas por 5 ministros da 1ª turma, e não todos os 11 ministros do Supremo.

O deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) classificou como de "cartas marcadas" o julgamento. "Parece-nos que esta sentença, tão propalada pela mídia de nossa Nação, já está efetivamente escrita", afirmou.

Segundo o deputado Sanderson (PL-RS), vice-líder da oposição, há apenas narrativas para calar adversários no julgamento. "Independente de afastarem ou não Bolsonaro nessa farsa disfarçada de processo, nós da direita estamos mais fortes do que nunca", disse.

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) chamou de "teatro político" o julgamento. "Estamos diante de um julgamento meramente político, que deixou a técnica jurídica de lado para prevalecer as opiniões e as ideologias particulares de alguns magistrados", declarou.

Otoni de Paula afirmou que o STF nunca foi o foro adequado para esse julgamento.

O STF estabeleceu, em 2024, que autoridades com foro especial continuam sendo julgadas diretamente pela corte mesmo após o término de seus mandatos. O regimento interno do STF define qual órgão da corte analisa denúncias e julga ações penais, permitindo o julgamento pela 1ª turma.

Crimes
Bolsonaro responde pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Ao todo, a pena pode chegar a 46 anos de prisão.

Além dele, outros sete acusados (entre civis e militares de alta patente) também estão no mesmo julgamento. Todos os denunciados negam participação na tentativa de golpe.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que aumenta penas para furto, roubo e receptação de combustível
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Seco
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
APPATA
Sala
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
Agro Niederle
Fitness
Últimas notícias
Há 16 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 16 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 17 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 54 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 54 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Império
Meganet
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
Sala
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Seco
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Fitness
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados