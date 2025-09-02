Jacinto Machado sedia 2º Encontro Regional de Bananicultores do Sul Catarinense

Evento deve reunir cerca de 150 produtores e técnicos para discutir desafios e oportunidades da cadeia produtiva da banana (Foto: Divulgação/Epagri)

A bananicultura, uma das atividades agrícolas mais importantes do Sul Catarinense, será o foco do 2º Encontro Regional de Bananicultores, que acontece no dia 4 de setembro, em Jacinto Machado. O evento é promovido pela Epagri e pela Cooperja, com apoio de diversas entidades e empresas parceiras, e deve reunir cerca de 150 produtores e técnicos para discutir desafios e oportunidades da cadeia produtiva da banana. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia anterior ao evento nos escritórios municipais da Epagri ou nas unidades da Cooperja.

A programação começa pela manhã, no auditório da Cooperja, com palestra sobre tecnologia de aplicação e mesa-redonda sobre mercado e comercialização. À tarde, os participantes seguem para um roteiro técnico no Campo Demonstrativo da Cooperja, onde poderão conferir de perto práticas de manejo e tecnologias aplicadas na cultura da banana.

De acordo com o organizador do evento, extensionista rural Natan da Rosa Porto, a proposta é oferecer aos bananicultores conhecimentos atualizados que contribuam para a melhoria da produtividade, da qualidade do fruto e da rentabilidade das propriedades rurais. Entre os principais temas em debate estão: manejo da adubação, controle da Sigatoka, ensacamento dos cachos, tecnologia de aplicação e cultivares de banana.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Nosso objetivo é valorizar a cadeia produtiva e fortalecer a bananicultura regional, trazendo informações técnicas de qualidade e espaço para diálogo sobre os principais gargalos enfrentados pelo setor”, destaca Natan.

Produção de banana

Conforme dados do Observatório Agro Catarinense, na safra 2024/2025 Santa Catarina produziu 768,3 mil toneladas de banana . A região Sul é a segunda maior produtora da fruta no estado, com 6.745 hectares cultivados e uma produção anual de 126 mil toneladas. A banana prata é a mais cultivada, representando cerca de 70% da área plantada, seguida pela caturra (30%).

Foto: Reprodução/Secom SC

Jacinto Machado se consolida como protagonista dessa cadeia: o município é o 3º maior produtor de banana do estado e o maior em área de banana prata, com 3.240 hectares cultivados (2.246 de prata e 994 de caturra). Sozinho, o município responde por cerca de 30% da área de banana prata de toda Santa Catarina.

Serviço

O quê: 2º Encontro Regional de Bananicultores do Sul Catarinense

Quando: 4 de setembro

Onde: Auditório da Cooperja e Campo Demonstrativo Cooperja, Jacinto Machado

Mais informações e entrevistas: Natan da Rosa Porto, extensionista rural da Epagri em Jacinto Machado, fone/WhatsApp: (48) 3529-0318

