WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Niederle
APPATA
Sala
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Império
Fitness
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Folha Popular
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Senado Federal

Moro defende confisco ampliado de bens para combater crime organizado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Sérgio Moro (União-PR) defendeu o uso do confisco ampliado de bens como instrumento ...

02/09/2025 17h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Sérgio Moro (União-PR) defendeu o uso do confisco ampliado de bens como instrumento de combate às organizações criminosas no país. O parlamentar citou operações recentes da Polícia Federal e destacou a necessidade de integração entre órgãos de segurança pública e de Justiça para enfrentar facções como o PCC e o Comando Vermelho.

Moro lembrou que o mecanismo do confisco ampliado foi aprovado em 2019 e incorporado à Lei Antidrogas ( Lei 11.343, de 2006 ), além de ter sido incluído no Código Penal pelo chamado pacote anticrime. A medida permite a apreensão de todo o patrimônio de condenados por crimes graves ligados ao tráfico de drogas e ao crime organizado que não seja compatível com a renda lícita comprovada.

— [Para] aqueles indivíduos que optaram por viver no mundo do crime para ter um estilo de vida criminoso, hoje existem instrumentos aptos para um confisco generalizado do seu patrimônio que não tenha comprovadamente alguma origem lícita — afirmou.

O senador ressaltou que, além da prisão das lideranças, é essencial enfraquecer financeiramente as facções criminosas. Ele defendeu que juízes utilizem mais amplamente os instrumentos legais já existentes, como bloqueio, arresto e sequestro de ativos.

Moro também destacou o histórico de sucesso dos presídios federais de segurança máxima no isolamento de chefes do crime, apesar de episódios pontuais de fuga. Relembrou a transferência, em 2019, de lideranças do PCC para essas unidades, quando esteve à frente do Ministério da Justiça.

Para o senador, o combate às organizações criminosas exige maior integração entre polícias, Ministério Público, Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e Justiça, além da retomada de forças-tarefas.

— Se nós não nos organizarmos contra o crime organizado, se as nossas instituições não operarem juntas, nós não seremos bem-sucedidos — alertou.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Jaques Wagner, que é o líder do governo no Senado, foi o relator da matéria - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado PEC dos precatórios será promulgada no dia 9
Senadora Dorinha, no Plenário desta terça, foi a relatora - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Aprovada MP de R$ 520 milhões para ações emergenciais de defesa civil
Senador Rogério (terceiro da esq. para dir.) coordenou a audiência - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Debate na CCJ: maioria apoia redução da jornada para 36 horas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Império
Sala
Ipiranga
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Seco
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 17 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 17 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 17 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 54 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 54 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
Seco
Império
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Sicredi
Império
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados