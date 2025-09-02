WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Niederle
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Império
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Justiça

Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem e defende urnas eletrônicas

Ministra afirmou que voto impresso e voto auditável não são sinônimos

02/09/2025 17h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu nesta terça-feira (2) as falas do advogado Paulo Renato Cintra, defensor do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista.

Durante sua sustentação oral, Cintra citou as expressões "voto impresso" e "voto auditável" como sinônimas ao defender que Ramagem não participou da difusão de desinformação para atacar o sistema eleitoral.

Na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela organização das eleições, a ministra afirmou com veemência que o voto impresso e o voto auditável não são a mesma coisa e informou que as urnas são auditáveis desde 1996, quando passaram a ser utilizadas nas eleições.

“Vossa Senhoria usou, com muita frequência, como se fosse a mesma coisa, não é. O que foi dito o tempo todo é essa confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro para colocar em xeque”, afirmou a ministra.

Em seguida, o advogado esclareceu sua fala e disse que usou as expressões voto impresso e auditável como sinônimos porque eram os termos tratados nas conversas de WhatsApp entre os ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, fatos que constam na acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Eu usei essa expressão porque os temos eram tratados no texto que circular entre os acusados”, afirmou.

Na sustentação realizada durante o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, que tem Ramagem como um dos réus, Cintra disse que os casos de monitoramento ilegal citados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na denúncia ocorreram antes da posse de Ramagem no comando da Abin.

A sessão prossegue para a realização das sustentações dos demais advogados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Saiba como foi o 1º dia do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Crime da 113 Sul: por 3 a 2, STJ anula condenação de Adriana Villela
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Império
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Sala
Seco
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Império
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Últimas notícias
Há 17 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 17 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 17 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 54 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 54 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
Império
Seco
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Rádio Municipal
Unimed
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Tarzan
Mercado do povo
Seco
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Império
Sicredi
Fitness
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados