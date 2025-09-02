WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
Folha Popular
Sicoob
Seco
Império
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Senado Federal

Humberto Costa: Que Bolsonaro aceite democraticamente o julgamento

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Humberto Costa (PT-PE) destacou o início do julgamento, no Supremo Tribunal Federal ...

02/09/2025 17h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Humberto Costa (PT-PE) destacou o início do julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros acusados por tentativa de golpe de Estado. O parlamentar lembrou que, pela primeira vez na história, um ex-presidente da República e ex-integrantes do governo — incluindo ministros e ex-comandantes militares — respondem judicialmente por planejar ações para impedir a posse do presidente eleito e instaurar um regime de exceção.

— Eu espero vivamente que todos sintam o peso da espada da Justiça sobre suas cabeças e sejam exemplarmente condenados. Não haverá anistia ou indulto a esses criminosos. A democracia jamais anistiará aqueles que atentaram contra ela. Que eles democraticamente aceitem as penas pelos crimes que cometeram e as cumpram dentro das quatro linhas da Constituição, de que sempre falaram, mas que nunca respeitaram — declarou.

O senador relembrou episódios que antecederam os ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Ele citou as tentativas de deslegitimar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral; a constante disseminação de desinformação; o incentivo aos acampamentos em frente a quartéis; e a tentativa de explodir um caminhão-tanque que estava próximo ao aeroporto de Brasília. Humberto ainda citou o uso de estruturas do Estado, como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), segundo ele, para perseguir adversários e restringir o direito ao voto.

— Foi um plano bem articulado, que começou com ataques intimidatórios ao Judiciário e ao Congresso Nacional e seguiu com agressões aos seus membros e ameaças a garantias e liberdades. Uma ação organizada para deslegitimar o processo eleitoral e a higidez das urnas eletrônicas, tanto internamente quanto externamente, como ficou demonstrado naquela atentatória reunião com embaixadores estrangeiros. Havia instrução para uso de armamento pesado, de sequestro, de prisão e até de assassinato de relevantes figuras da República — ressaltou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Jaques Wagner, que é o líder do governo no Senado, foi o relator da matéria - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado PEC dos precatórios será promulgada no dia 9
Senadora Dorinha, no Plenário desta terça, foi a relatora - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Aprovada MP de R$ 520 milhões para ações emergenciais de defesa civil
Senador Rogério (terceiro da esq. para dir.) coordenou a audiência - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Debate na CCJ: maioria apoia redução da jornada para 36 horas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Império
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Unimed
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Seu Manoel
Seco
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Sala
Fitness
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Império
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
APPATA
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Tarzan
Últimas notícias
Há 17 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 17 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 17 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 55 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 55 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Raffaelli
Império
Fitness
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Unimed
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Seco
Raffaelli
Império
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Império
Seu Manoel
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados