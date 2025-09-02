WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
APPATA
Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Mercado Balestrin
Folha Popular
Seco
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Câmara

Comissão aprova repasse de recursos da educação de jovens e adultos para auxiliar alunos de baixa renda

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

02/09/2025 18h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que autoriza o governo federal a oferecer auxílio financeiro ou bolsa de permanência para estudantes de baixa renda matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O benefício será financiado pelo Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à EJA, que atualmente visa apenas ampliar as vagas nessa modalidade de ensino.

O texto aprovado prevê dois incentivos para alunos de famílias cadastradas no CadÚnico:

  • um pagamento único para quem está fora da escola há mais de dois anos, incentivando o retorno, e
  • uma bolsa para ajudar na permanência e conclusão do ensino fundamental.

Os valores e mecanismos de acompanhamento serão definidos pelo Poder Executivo.

O texto aprovado é a versão da relatora, deputada Socorro Neri (PP-AC), ao PL 2012/23, deputada Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP), e seus apensados PL 2532/24 e PL 2785/24.

O novo texto reforça o Programa "Pé de Meia" para a EJA do governo federal, ampliando o apoio financeiro aos estudantes. O objetivo, segundo a relatora, é a inclusão social e a redução da evasão escolar na educação de jovens e adultos.

“O novo texto amplia a abrangência do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos para que a assistência prevista possa também beneficiar os estudantes, de forma similar à praticada no Programa Pé de Meia para EJA”, acrescentou.

Próximas etapas
A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que aumenta penas para furto, roubo e receptação de combustível
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Seco
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Sicoob
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Império
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Seco
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 17 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 17 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 17 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 55 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 55 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Tarzan
Sala
Sicredi
Fitness
Sicoob
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Império
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Seco
Fitness
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Império
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados