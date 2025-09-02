WhatsApp

Meio Ambiente

Municípios têm até sexta-feira para aderir à campanha de recolhimento de pneus inservíveis em SC

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Arquivo/SECOMOs municípios interessados em participar da campanha de recolhimento de pneus inservíveis, do segundo seme...

02/09/2025 18h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Arquivo/SECOM

Os municípios interessados em participar da campanha de recolhimento de pneus inservíveis, do segundo semestre de 2025, devem se inscrever até o dia 5 de setembro. A campanha é promovida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio do programa Penso, Logo Destino (PLD), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e com a entidade gestora de logística reversa de pneus inservíveis Reciclanip.

A adesão dos municípios é o primeiro passo para as ações de mobilização e recolha efetiva do material. Todas as orientações e procedimentos para a inscrição dos municípios interessados estão disponíveis AQUI.

A iniciativa busca garantir a destinação ambientalmente adequada dos pneus sem uso e, dessa forma, contribuir para a preservação do meio ambiente e a proteção da saúde pública. Quando jogados em locais inadequados, além de causar poluição, os pneus podem acumular água e tornarem-se criadouros do mosquitoAedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Gestão responsável

Na última edição, realizada no primeiro semestre deste ano, 115 municípios catarinenses participaram, resultando na coleta de mais de 86 mil pneus inservíveis, o maior volume já registrado no estado. Para a nova etapa, a meta é ampliar a adesão municipal e superar os números alcançados anteriormente.

A coleta será gratuita e todo o material recolhido terá destinação ambientalmente correta.

Cronograma segundo semestre de 2025

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
