WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Seco
Sicoob
Folha Popular
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Meganet
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Niederle
Mercado Balestrin
Império
Senado Federal

Aprovado projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade

O Plenário do Senado aprovou, com 50 votos a 24, o projeto que altera a forma de contagem do prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa ( PLP 1...

02/09/2025 19h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Sessão deliberativa desta terça-feira durante presidência de Eduardo Gomes - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Sessão deliberativa desta terça-feira durante presidência de Eduardo Gomes - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, com 50 votos a 24, o projeto que altera a forma de contagem do prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa ( PLP 192/2023 ). O texto aprovado unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade para os políticos impedidos de se candidatar. O projeto, relatado pelo senador Weverton (PDT-MA), segue para sanção presidencial.

Atualmente, os oito anos começam a contar após o fim da pena ou do mandato, o que pode estender o prazo para mais de 15 anos. O projeto aprovado antecipa o início da contagem para a condenação ou a renúncia e unifica em oito anos o período de inelegibilidade, com limite de 12 anos em caso de múltiplas condenações.

O prazo de inelegibilidade de oito anos passará a ser contado a partir de uma das seguintes datas:

  • da decisão que decretar a perda do mandato;
  • da eleição na qual ocorreu prática abusiva;
  • da condenação por órgão colegiado; ou
  • da renúncia ao cargo eletivo.

O projeto altera o início da contagem do prazo e a duração da inelegibilidade por crimes que tenham como consequência a proibição de disputar eleições. Se sancionadas, as novas regras poderão ser aplicadas imediatamente e podem até mesmo beneficiar políticos já condenados. Para o senador Weverton, o texto estabelece "mais objetividade e segurança jurídica" ao fixar o início e o final da contagem das inelegibilidades.

A proposta também fixa um máximo de 12 anos para condenações por inelegibilidade, mesmo em casos de condenações sucessivas em processos diferentes. E veda a possibilidade de mais de uma condenação por inelegibilidade no caso de ações ajuizadas por fatos relacionados.

O projeto original é da deputada Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha. A Lei da Ficha Limpa completou 15 anos de vigência em 2025.

O texto aprovado também fixa um máximo de 12 anos para condenações por inelegibilidade, mesmo em casos de condenações sucessivas em processos diferentes. E veda a possibilidade de mais de uma condenação por inelegibilidade no caso de ações ajuizadas por fatos relacionados.

Se sancionadas, as novas regras poderão ser aplicadas imediatamente e podem até mesmo beneficiar políticos já condenados. Para o senador Weverton, o texto estabelece "mais objetividade e segurança jurídica" ao fixar o início e o final da contagem das inelegibilidades.

Weverton acatou mudanças redacionais propostas pelo senador Sérgio Moro (União-PR). Assim, ficou garantido no texto aprovado que a contagem do prazo de inelegibilidade será apenas após o cumprimento da pena no caso de vários crimes, entre eles crimes contra a administração pública, de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, de tráfico de entorpecentes e drogas afins, de racismo, tortura, terrorismo, crimes contra a vida, contra a dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.

— Nós estamos preservando a essência da Lei da Ficha Limpa com as emendas redacionais que foram aqui acolhidas, porque se preservam as regras atuais, que é a inelegibilidade, após o cumprimento de pena de oito anos, para aquelas modalidades de crimes mais graves — acrescentou Moro.

Weverton agradeceu a contribuição de Moro, por entender que ajuda a preservar “o espírito principal da Lei da Ficha Limpa”.

— Não é razoável que nós possamos permitir que a inelegibilidade seja ad eternum. Precisa-se ter um prazo para cumprir essa pena. Esses que cometem os crimes gravosos, não estão sendo atendidos aqui. Obviamente, nós vamos continuar no formato que está — disse o relator.

Os senadores Rogério Marinho (PL-RN), Tereza Cristina (PP-MS), Renan Calheiros (MDB-AL), Dr. Hiran (PP-RR), Rogério Carvalho (PT-SE) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apoiaram a aprovação do projeto.

— Eu faço questão dessa modernização, dessa atualização da legislaçã Caro da Lei da Ficha Limpa para dar o espírito do legislador quando da votação da lei. A inelegibilidade não pode ser eterna! Está no texto da lei: oito anos. Não pode ser nove nem vinte. E o meu voto é "sim" — disse Davi no Plenário, enquanto a sessão era conduzida pelo 1º vice-presidente do Senado, senador Eduardo Gomes (PL-TO).

Por outro lado, os senadores Marcelo Castro (MDB-PI) e Eduardo Girão (Novo-CE) defenderam a rejeição do projeto, por entenderem que seria um enfraquecimento da Lei da Ficha Limpa.

— O espírito da Lei da Ficha Limpa é que quem foi punido com inelegibilidade fique por duas eleições fora do pleito. Com esta lei que nós estamos aprovando agora, ninguém, por crime eleitoral, ficará mais por duas eleições fora do pleito, porque está sendo estendida, para a data da diplomação, a aferição dos oito anos do cumprimento da pena, o que eu entendo que é uma anomalia — disse Castro.

Senador Weverton foi o relator - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senador Weverton foi o relator - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Jaques Wagner, que é o líder do governo no Senado, foi o relator da matéria - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado PEC dos precatórios será promulgada no dia 9
Senadora Dorinha, no Plenário desta terça, foi a relatora - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Aprovada MP de R$ 520 milhões para ações emergenciais de defesa civil
Senador Rogério (terceiro da esq. para dir.) coordenou a audiência - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Debate na CCJ: maioria apoia redução da jornada para 36 horas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Sala
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
APPATA
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
Fitness
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 18 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 18 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 18 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 56 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 56 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Seu Manoel
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Seco
APPATA
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados