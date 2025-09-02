WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
Folha Popular
Tarzan
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Seco
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Senado Federal

Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO na próxima semana

O relator daLei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) de 2026, deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), pediu nesta terça-feira (2) mais tempo para conc...

02/09/2025 19h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Efraim Filho é o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
O senador Efraim Filho é o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O relator daLei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) de 2026, deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), pediu nesta terça-feira (2) mais tempo para concluir seu relatório sobre o projeto ( PLN 2/2025 ). A votação da matéria naComissão Mista de Orçamento (CMO) deve ocorrer na semana que vem.

Segundo Gervásio Maia, houve um aumento no número de emendas sugeridas: foram registradas 2.465 emendas neste ano, em contraste com as 1.429 do ano passado.

O presidente da CMO, senador Efraim Filho (União-PB), afirmou que o atraso não prejudicará o andamento da proposta. Ainda não está marcada a sessão do Congresso Nacional para a votação do texto.

A LDO define como o Orçamento (cujo projeto para 2026 é o PLN 15/2025 ) deve ser elaborado e executado.

Emendas parlamentares

Gervásio Maia destacou a necessidade de votar o Orçamento até o fim do ano para garantir o pagamento das emendas parlamentares. Ele lembrou que a liberação dos recursos pode levar até 180 dias.

— No ano que vem tem calendário eleitoral. Se considerarmos os 180 dias, as emendas só estarão aptas para pagamento a partir de junho. Isso se o governo cumprir todos os prazos previstos em lei — disse o deputado.

Algumas emendas buscam alterar a meta de resultado fiscal de 2026, hoje prevista como superávit de R$ 34,3 bilhões. O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ), por exemplo, considera a meta muito rígida e sugeriu um déficit no mesmo valor.

Créditos adicionais

Na reunião desta terça-feira, a CMO aprovou R$ 717,5 milhões em créditos para o Orçamento de 2025:

  • PLN 5/2025 : Crédito suplementar de R$ 686 milhões para o Ministério da Educação financiar o programa Pé-de-Meia. Os recursos devem sair do Programa de Apoio à Implantação de Escolas em Tempo Integral;
  • PLN 7/2025 : Crédito especial de R$ 4,7 milhões para reformas em prédios das justiças Eleitoral e do Trabalho;
  • PLN 8/2025 : Crédito especial de R$ 23 milhões para novas programações em: Presidência da República, Ministério da Educação, Ministério dos Transportes, Ministério de Portos e Aeroportos e Ministério dos Povos Indígenas;
  • PLN 9/2025 : Crédito especial de R$ 500 mil para despesas de “retribuição no exterior” de servidores a serviço da Presidência da República;
  • PLN 11/2025 : Crédito suplementar de R$ 3,3 milhões para investimentos da Petrobras Biocombustível.

Da Agência Câmara de Notícias

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Jaques Wagner, que é o líder do governo no Senado, foi o relator da matéria - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado PEC dos precatórios será promulgada no dia 9
Senadora Dorinha, no Plenário desta terça, foi a relatora - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Aprovada MP de R$ 520 milhões para ações emergenciais de defesa civil
Senador Rogério (terceiro da esq. para dir.) coordenou a audiência - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Debate na CCJ: maioria apoia redução da jornada para 36 horas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Império
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Seco
Império
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 19 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 19 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 19 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 56 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 56 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Império
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Império
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Seco
Seu Manoel
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Seco
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Império
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Raffaelli
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados