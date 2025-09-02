Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO na próxima semana

55 996446296
O relator daLei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) de 2026, deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), pediu nesta terça-feira (2) mais tempo para concluir seu relatório sobre o projeto ( PLN 2/2025 ). A votação da matéria naComissão Mista de Orçamento (CMO) deve ocorrer na semana que vem.
Segundo Gervásio Maia, houve um aumento no número de emendas sugeridas: foram registradas 2.465 emendas neste ano, em contraste com as 1.429 do ano passado.
O presidente da CMO, senador Efraim Filho (União-PB), afirmou que o atraso não prejudicará o andamento da proposta. Ainda não está marcada a sessão do Congresso Nacional para a votação do texto.
A LDO define como o Orçamento (cujo projeto para 2026 é o PLN 15/2025 ) deve ser elaborado e executado.
Gervásio Maia destacou a necessidade de votar o Orçamento até o fim do ano para garantir o pagamento das emendas parlamentares. Ele lembrou que a liberação dos recursos pode levar até 180 dias.
— No ano que vem tem calendário eleitoral. Se considerarmos os 180 dias, as emendas só estarão aptas para pagamento a partir de junho. Isso se o governo cumprir todos os prazos previstos em lei — disse o deputado.
Algumas emendas buscam alterar a meta de resultado fiscal de 2026, hoje prevista como superávit de R$ 34,3 bilhões. O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ), por exemplo, considera a meta muito rígida e sugeriu um déficit no mesmo valor.
Na reunião desta terça-feira, a CMO aprovou R$ 717,5 milhões em créditos para o Orçamento de 2025:
Da Agência Câmara de Notícias
