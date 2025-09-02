WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
F&J Santos
Unimed
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Niederle
Ipiranga
Meganet
Tarzan
Sicoob
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Câmara

Especialistas divergem sobre propriedade intelectual no uso de IA generativa

Projeto de lei em análise na Câmara estabelece as regras para o uso da IA

02/09/2025 20h09
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Especialistas divergiram nesta terça-feira (2) sobre os direitos autorais diante do avanço da inteligência artificial (IA) generativa. O debate foi promovido pela Comissão Especial sobre Inteligência Artificial da Câmara, que analisa o PL 2338/23 , já aprovado pelo Senado.

O secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura, Marcos Alves de Souza, defendeu que os operadores de IA generativa mantenham registro do material usado no treinamento dos modelos e remunerem os autores de forma inalienável e irrenunciável.

Ele afirmou que o projeto respeita a Constituição ao prever remuneração compensatória, mesmo sem exigir autorização prévia, como estabelece a Lei de Direitos Autorais. Para Souza, a cobrança de direitos deve ocorrer apenas sobre os dados de entrada (input) usados pela IA. "O PL é razoável porque, ao afastar a regra da autorização prévia, ele ainda assim consegue seguir a Constituição, evitando criar um embaraço para o desenvolvimento tecnológico", reforçou.

Segundo ele, o Brasil não adota a regra do fair use (uso aceitável), que permite treinar IA sem restrições autorais em outros países. Ele citou decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que autorizou a cobrança de direitos autorais de uma empresa que executava músicas geradas por IA.

Souza também defendeu reforço à cláusula de lavagem de dados, para impedir que empresas derivadas de incubadoras universitárias usem dados de pesquisa apenas com fins comerciais.

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Audiência Pública - IA Generativa e Direitos Autorais. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP, Juliano Maranhão.
Maranhão avalia que a remuneração de direitos autorais pode afastar investidores

Remuneração e modelo tecnológico
 O professor Juliano Maranhão, da Universidade de São Paulo (USP), argumentou que o treinamento de IA não viola direitos autorais porque não utiliza obras individuais, mas sim modelos agregados de informação.

Ele avaliou que vincular a remuneração dos criadores ao modelo tradicional de direitos autorais pode gerar insegurança jurídica e afastar investimentos no setor de IA no Brasil.

Controle por autores
 A gerente de políticas públicas da Meta, Margareth Kang, defendeu regras mais flexíveis. Para ela, os autores devem controlar seus conteúdos por meio de ferramentas eletrônicas que bloqueiem o acesso da IA, como o protocolo robots.txt.

“Essa é a solução correta porque o treinamento de modelos requer o uso de conjuntos de dados em escala já que os modelos estão treinados com bilhões de informações publicamente disponíveis na internet. Fica impossível para quem treina os modelos de IA saber definitivamente se aquele dado específico é protegido por direito autoral”, defendeu.

Ela reforçou ainda que a IA generativa não busca reproduzir obras, mas identificar padrões de linguagem.

Mineração de dados
 A especialista em IA e direitos autorais Adriana Rollo sugeriu alterar o artigo 63 do projeto. O texto atual permite mineração de dados (data mining) sem violar direitos autorais apenas em empresas sem fins lucrativos.

Ela destacou que 90% das inovações no setor são financiadas por empresas privadas e alertou que a regra pode prejudicar a competitividade do Brasil no mercado global de IA.

Relatoria
O relator do projeto, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), disse que ainda vai avaliar as contribuições recebidas e que sua intenção é “aperfeiçoar o texto do Senado” e aprovar uma lei que “não se torne obsoleta”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que aumenta penas para furto, roubo e receptação de combustível
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Sala
APPATA
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
APPATA
Sicredi
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Império
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Sala
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 9 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 9 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 10 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 47 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 47 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Seco
Império
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Fitness
APPATA
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
APPATA
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Império
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados