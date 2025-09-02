WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Império
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Folha Popular
APPATA
Sicoob
Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Justiça

PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo

Acusada irá responder pelos crimes de injúria e incitação do crime

02/09/2025 21h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) indiciou nesta terça-feira (2) uma mulher que tentou agredir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino durante voo entre São Luís e Brasília. A acusada, que não teve o nome divulgado oficialmente, vai responder pelos crimes de injúria e incitação do crime.

O episódio ocorreu na tarde desta segunda-feira (1°), às vésperas do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista . O ministro é um dos integrantes da Primeira Turma da Corte, colegiado que realiza o julgamento.

Ao avistar o ministro sentado em uma das poltronas da aeronave, a mulher passou a gritar e afirmar que “avião estava contaminado” e disse que “não respeita essa espécie de gente” ao se referir a Dino.

Em seguida, ela tentou avançar em direção ao ministro, mas foi contida pelos seguranças que o acompanhavam.

Diante da cena de hostilidade, agentes da PF que trabalham no aeroporto da capital maranhense acionaram a superintendência da corporação em Brasília, e a mulher foi identificada ao deixar o voo.

Em nota , a assessoria do ministro lamentou o ocorrido e declarou que agressões são inaceitáveis.

“A assessoria do ministro Flávio Dino lamenta o ocorrido e informa que todas as medidas cabíveis foram adotadas pelas autoridades competentes. Agressões físicas e verbais, ainda mais no interior de um avião, são inaceitáveis, inclusive por atrapalhar outros passageiros e colocar em risco a operação do próprio voo, que é um serviço essencial”, diz a nota.

Solidariedade

Após o episódio, Flavio Dino recebeu apoio de diversas entidades.

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) afirmou que o caso representa “retrocesso de civilidade” e uma perigosa escalada de intolerância contra o Judiciário.

“A AMB se solidariza com o ministro e reitera que não admite manifestações que ultrapassam o debate público e assumem contornos de intimidação. O Brasil precisa de diálogo, responsabilidade e civilidade para enfrentar seus desafios – e não de ameaças à magistratura”, disse a associação.

A Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) também manifesta solidariedade ao ministro.

“A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias, fundamentos do Estado Democrático de Direito, não se confundem com permissões para agressões ou manifestações que incitem ao ódio e à violência, inclusive de natureza moral, contra qualquer cidadão”, afirmou a entidade.

Em uma postagem nas redes sociais, Flávio Dino agradeceu o apoio recebido.

“Independentemente deste deplorável episódio de que fui vítima, o que importa é a afirmação de valores de boa educação, respeito ao próximo e busca da paz”, disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Saiba como foi o 1º dia do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem e defende urnas eletrônicas
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Crime da 113 Sul: por 3 a 2, STJ anula condenação de Adriana Villela
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Fitness
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Império
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Sala
Sicredi
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Últimas notícias
Há 9 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 9 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 9 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 46 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 47 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
F&J Santos
APPATA
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Seco
Meganet
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados