Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou a aprovação de quatro propostas para garantir a segurança alimentar de cidadãos brasileiros nesta terça-feira (2). "A Câmara dos Deputados dá uma grande contribuição para que o Brasil possa, de uma vez por todas, sair do Mapa da Fome e da insegurança alimentar", afirmou.
Segundo Motta, a Câmara assumiu um compromisso com o pacto contra a fome e vai priorizar essa agenda. "Projetos importantes para tentarmos, de uma vez por todas, tirar a fome de nosso cardápio de problemas", disse.
Foram aprovados em Plenário os seguintes projetos sobre o tema:
