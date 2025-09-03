WhatsApp

Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar

Propostas foram aprovadas na sessão do Plenário desta terça-feira

03/09/2025 00h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou a aprovação de quatro propostas para garantir a segurança alimentar de cidadãos brasileiros nesta terça-feira (2). "A Câmara dos Deputados dá uma grande contribuição para que o Brasil possa, de uma vez por todas, sair do Mapa da Fome e da insegurança alimentar", afirmou.

Segundo Motta, a Câmara assumiu um compromisso com o pacto contra a fome e vai priorizar essa agenda. "Projetos importantes para tentarmos, de uma vez por todas, tirar a fome de nosso cardápio de problemas", disse.

Foram aprovados em Plenário os seguintes projetos sobre o tema:

  • PL 4384/23, que torna lei o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), atualmente regulado por decreto e outros diplomas infralegais;
  • PL 800/24, que determina o uso de indicadores de segurança alimentar e nutricional do IBGE para ampliar o acesso a alimentos pela população necessitada;
  • PL 2708/24, que prioriza a distribuição de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) a municípios em situação de emergência ou de calamidade pública;
  • PL 2424/24, que inclui o planejamento e a gestão de riscos em eventos climáticos na Política Nacional da Agricultura Familiar.

VEJA TAMBÉM
Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Há 4 horas Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Há 4 horas Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar
Há 4 horas Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal apresenta estatuto ao Congresso
Há 4 horas Senado aprova regras mais rígidas para devedor contumaz
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
