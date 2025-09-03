WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Niederle
Império
APPATA
Sicoob
Câmara

Comissão aprova compartilhamento de imagens de monitoramento particulares com órgãos de segurança

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

03/09/2025 08h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1336/25 que estimula o fornecimento voluntário de imagens de câmeras de monitoramento privadas a órgãos de segurança pública federais, estaduais e municipais. O compartilhamento poderá ocorrer de forma contínua ou sob demanda.

Conforme a proposta, do deputado Fabio Schiochet (União-SC), a adesão dependerá do cadastro do interessado em plataforma indicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O programa, nomeado Cidade Segura, poderá ser considerado como critério positivo para benefícios fiscais federais, linhas de crédito e editais de fomento.

Uso
 As imagens serão de uso exclusivo das autoridades de segurança para:

  • prevenção de crimes e infrações;
  • ações emergenciais;
  • investigações criminais, mediante requisição formal.

O compartilhamento com terceiros ou o uso das imagens para fins políticos, comerciais ou outros fins alheios à segurança será proibido. O uso indevido resultará no cancelamento imediato da integração ao sistema e poderá levar à responsabilização civil, administrativa e penal dos envolvidos.

Cooperação
 A Comissão aprovou a proposta por recomendação do relator, o deputado Pedro Aihara (PRD-MG). Para ele, o projeto racionaliza recursos e expande a presença tecnológica em áreas públicas, em especial nas regiões com baixo índice de policiamento ostensivo. "A existência de uma malha colaborativa de câmeras de videomonitoramento pode potencializar tanto a prevenção quanto a repressão criminal", afirmou.

Ao apresentar o projeto de lei, o autor, Fábio Schiochet afirmou que a prática acontece em Joinville (SC) e já contribuiu para a elucidação de crimes e maior rapidez no atendimento de ocorrências. Ele também lembrou que esse tipo de cooperação já é explorado em países como Estados Unidos, Reino Unido e Israel.

Próximos passos
A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Câmara realiza comissão geral para discutir reforma administrativa
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comisão aprova prioridade de telemedicina para pessoas com câncer em caso de atraso na consulta presencial
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Tenente Portela, RS
Atualizado às 08h07
20°
Parcialmente nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
20°

Sensação

1.96 km/h

Vento

76%

Umidade

Império
Sala
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Sicoob
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Ipiranga
Últimas notícias
Há 1 hora Câmara realiza comissão geral para discutir reforma administrativa
Há 1 hora Comissão aprova compartilhamento de imagens de monitoramento particulares com órgãos de segurança
Há 2 horas Comisão aprova prioridade de telemedicina para pessoas com câncer em caso de atraso na consulta presencial
Há 9 horas Câmara aprova prioridade de compra e distribuição de alimentos em cidades atingidas por desastres
Há 9 horas Câmara aprova preferência de recursos a agricultor familiar atingido por desastre climático
Sala
Meganet
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Unimed
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Tarzan
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Seco
Unimed
Sala
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados