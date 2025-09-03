WhatsApp

Câmara realiza comissão geral para discutir reforma administrativa

O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se em comissão geral nesta quarta-feira (3), a partir das 9 horas, para debater a reforma administrativa. ...

03/09/2025 08h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se em comissão geral nesta quarta-feira (3), a partir das 9 horas, para debater a reforma administrativa.

Ao anunciar o debate, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou que a discussão sobre o tema não poderia mais ser adiada. Para ele, a reforma administrativa diz respeito à capacidade de o Estado servir de forma eficiente e justa.

“O Brasil precisa de coragem para enfrentar suas verdades. E uma delas é inescapável: o Estado não está funcionando na velocidade da sociedade. A cada dia, a vida real cobra mais do que a máquina pública consegue entregar. E, quando o Estado falha, é o cidadão quem paga a conta”, afirmou por meio de suas redes sociais.

