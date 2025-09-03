WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Seu Manoel
Sala
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Folha Popular
F&J Santos
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Niederle
Sicredi
Câmara

Comissão aprova projeto que proíbe cobrança de matrícula em cursos sem data de início definida

Proposta continua em análise na Câmara dos Deputados

03/09/2025 10h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Mario Agra / Câmara dos Deputados
Mario Agra / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe as instituições de educação superior privadas e filantrópicas de cobrarem por matrículas de cursos sem data de início definida.

O relator, deputado Paulão (PT-AL), recomendou a aprovação do Projeto de Lei 3694/23 , de autoria do deputado Guilherme Boulos (Psol-SP). Por meio de complementação de voto, ele incluiu em seu parecer a possibilidade de as instituições de ensino cobrarem a taxa de matrícula desde que haja restituição dos valores aos estudantes, caso o curso não comece em até 12 meses.

"É injusto e desleal exigir dos estudantes o pagamento de matrículas sem oferecer a garantia de que o curso será efetivamente ministrado", reforça o relator.

Próximos passos
 A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Educação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Andressa Anholete/Agência Senado CPMI do INSS ouve Controladoria da União sobre fraudes em aposentadorias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
29°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
28°

Sensação

4.4 km/h

Vento

38%

Umidade

Império
Mecânica Jaime
Seu Manoel
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Unimed
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Sala
Império
Últimas notícias
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Há 27 minutos CTFC: plano de saúde deve avisar consumidor sobre descredenciamento de prestador
Há 27 minutos Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa
Há 27 minutos Defesa diz que ex-ministro atuou para demover Bolsonaro de golpe
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Seco
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Raffaelli
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Unimed
Sala
Ipiranga
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Seco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados