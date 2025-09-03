WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Unimed
Seco
Império
Tarzan
Niederle
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado do povo
APPATA
Folha Popular
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Senado Federal

Senado pode votar projeto que endurece penas para crimes violentos

Está na pauta do Plenário do Senado desta quarta-feira (3) o projeto que endurece penas para quem comete crimes com violência ( PL 4.809/2024 ). O ...

03/09/2025 11h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Alessandro Vieira ofereceu relatório favorável à matéria - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Alessandro Vieira ofereceu relatório favorável à matéria - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Está na pauta do Plenário do Senado desta quarta-feira (3) o projeto que endurece penas para quem comete crimes com violência ( PL 4.809/2024 ). O texto também mira o crime organizado, aumentando a pena para a extorsão da população para a aquisição de serviços e mercadorias. O projeto foi elaborado pela Comissão de Segurança Pública (CSP) e tem relatório do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Algumas das penas aumentadas são:

  • Roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido: pena máxima de 20 anos de reclusão (atual: 10 anos)
  • Roubo com resultado de lesão corporal grave: pena de 10 a 20 anos de reclusão e multa (atual: 7 a 18 anos)
  • Extorsão com emprego de arma de fogo ou para imposição de contratação de serviços ou aquisição de mercadorias: aumento da pena em um terço até a metade
  • Constituição de milícia privada: pena de 6 a 10 anos de reclusão e multa (atual: 4 a 8 anos)

Outra mudança prevista é o maior rigor no cumprimento da pena, ao estabelecer que os condenados à privação de liberdade por seis anos ou mais devem iniciá-la em regime fechado. Atualmente, essa exigência só se aplica a condenações superiores a oito anos.

Para que o projeto seja votado em Plenário, os senadores ainda precisam aprovar requerimento de urgência.

Acordos

Os senadores também podem votar o texto que confirma o acordo entre Brasil e Chile para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal de imposto de renda. O projeto de decreto legislativo que trata dessa matéria ( PDL 722/2024 ) atualiza o trecho sobre intercâmbio de informações entre as respectivas administrações tributárias.

Se for aprovado, o texto será promulgado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isso autoriza o presidente da República a confirmar o acordo, originalmente assinado em 2022.

Outro acordo previsto na pauta, assinado em 2022, tem como objetivo aprimorar a parceria entre Brasil e Turquia no setor de defesa, por meio de cooperação nas áreas de desenvolvimento, produção, aquisição, manutenção de bens e serviços de defesa, bem como suporte técnico e logístico ( PDL 262/2024 ). Ele também vai à promulgação se for aprovado.

Com informações da TV Senado

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senadores durante a reunião da Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) nesta quarta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CTFC: plano de saúde deve avisar consumidor sobre descredenciamento de prestador
Flávio Bolsonaro é relator da proposta, que cita denúncias de má gestão e problemas financeiros na estatal - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CTFC aprova fiscalização nos Correios por denúncias de irregularidades
O relator, Eduardo Girão, defendeu a aprovação da proposta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Prevenção ao suicídio deve ter ações para pessoas mais vulneráveis, aprova CDH
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
29°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
28°

Sensação

4.4 km/h

Vento

38%

Umidade

Unimed
Sicredi
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Império
APPATA
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Sala
F&J Santos
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Sala
Sicredi
Raffaelli
Meganet
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Seco
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Há 27 minutos CTFC: plano de saúde deve avisar consumidor sobre descredenciamento de prestador
Há 28 minutos Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa
Há 28 minutos Defesa diz que ex-ministro atuou para demover Bolsonaro de golpe
Sala
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Seco
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Ipiranga
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
F&J Santos
Império
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Seco
Sala
Seu Manoel
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados