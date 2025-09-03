WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado do povo
Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Folha Popular
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Senado Federal

CTFC: plano de saúde deve avisar consumidor sobre descredenciamento de prestador

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) aprovou nesta quarta-feira (3), em decisão terminativa , projeto de lei que obriga planos de saúde a c...

03/09/2025 13h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Senadores durante a reunião da Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) nesta quarta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senadores durante a reunião da Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) nesta quarta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) aprovou nesta quarta-feira (3), em decisão terminativa , projeto de lei que obriga planos de saúde a comunicar o consumidor, de modo individualizado,sobre o descredenciamento ou substituição de prestador de serviço de saúde. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados — a não ser que haja recurso para votação no Plenário do Senado.

O projeto ( PL 6.032/2023 ), de autoria do senador Wilder Morais (PL-GO), recebeu parecer favorável do senador Cleitinho (Republicanos-MG). Esse parecer foi lido pelo senador Pedro Chaves (MDB-GO) durante a reunião da CTFC.

O texto altera a Lei dos Planos de Saúde para estabelece que o aviso de descredenciamento, de hospital ou outro prestador de serviço de saúde, deve ser feito individualmente, por meio do canal de comunicação indicado pelo consumidor.

Se o consumidor não tiver indicado um canal de comunicação, o aviso deverá ser feito por meio de canal de comunicação individual que permita a comprovação do seu recebimento.

Como funciona hoje

Atualmente, a lei permite que a operadora substitua um serviço de saúde desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. No caso específico da substituição de hospitais, deve ser feita também comunicação à Agência Nacional de Saúde (ANS) com 30 dias de antecedência. E, se a substituição ocorrer durante o período de internação do consumidor, a operadora fica obrigada a pagar as despesas até a alta hospitalar.

Wilder Morais afirma que, na prática, o beneficiário só toma conhecimento do descredenciamento no momento em que necessita de um atendimento urgente ou durante a internação hospitalar. “O consumidor, já fragilizado pela doença que provocou a busca pelo serviço de saúde, fica muitas vezes desnorteado diante da impossibilidade de ser atendido no local onde já está habituado a ir ou pelo profissional em quem confia”, diz ele.

Ele acrescenta que atualmente não há uma regulação satisfatória que atenda aos interesses dos beneficiários dos planos, mas que o Poder Judiciário já vem obrigando as operadoras a comunicar os beneficiários formal e individualmente sobre os descredenciamentos.

Proteção ao consumidor

“A fim de corrigir o problema e evitar uma profusão de ações judiciais, propomos que a comunicação de descredenciamento seja feita de forma individualizada, e não por mera atualização de publicações no portal de internet da operadora”, explica o autor do projeto.

Para o relator da matéria, senador Cleitinho, a medida ajudará a proteger o consumidor, já que o descredenciamento ou a substituição do profissional de saúde de forma repentina causa problemas ao beneficiário e a descontinuidade na prestação dos serviços na forma como o paciente está acostumado.

“O projeto acerta ao exigir que a informação sobre o descredenciamento seja comunicada de forma individualizada ao consumidor”, ressalta.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Flávio Bolsonaro é relator da proposta, que cita denúncias de má gestão e problemas financeiros na estatal - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CTFC aprova fiscalização nos Correios por denúncias de irregularidades
O relator, Eduardo Girão, defendeu a aprovação da proposta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Prevenção ao suicídio deve ter ações para pessoas mais vulneráveis, aprova CDH
Alessandro Vieira ofereceu relatório favorável à matéria - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Senado pode votar projeto que endurece penas para crimes violentos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
29°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
28°

Sensação

4.4 km/h

Vento

38%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Império
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
APPATA
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Sala
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Sala
Mercado do povo
Império
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 29 minutos Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”
Há 29 minutos Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Há 29 minutos CTFC: plano de saúde deve avisar consumidor sobre descredenciamento de prestador
Há 29 minutos Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa
Há 29 minutos Defesa diz que ex-ministro atuou para demover Bolsonaro de golpe
F&J Santos
Império
Unimed
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Fitness
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Seco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Unimed
Sala
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Seco
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Império
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados