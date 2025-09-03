WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
Seu Manoel
Niederle
Fitness
Império
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Folha Popular
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Câmara

Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”

A proposta segue para análise do Plenário da Câmara dos Deputados

03/09/2025 13h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que aumenta a pena do crime de estelionato quando o autor se vale de relação afetiva ou de íntima confiança com a vítima. A medida busca coibir casos de “golpe do amor”.

Nesses casos, a pena será de reclusão de três a nove anos, além de multa.

O Código Penal hoje define que o estelionato ocorre quando o agente utiliza de artimanha para enganar alguém, induzindo-o a erro a fim de obter vantagem.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), para o Projeto de Lei 5197/23 , do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

“Julgo mais cabível a inclusão de qualificadora do crime de estelionato, definindo novos limites de aplicação da pena-base, sugerindo mínimos que vinculem essa sanção ao regime semiaberto”, destacou Delegado Paulo Bilynskyj no parecer.

Tramitação
 A proposta segue para análise do Plenário da Câmara dos Deputados.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Andressa Anholete/Agência Senado CPMI do INSS ouve Controladoria da União sobre fraudes em aposentadorias
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que dá previsão legal para Disque 100 e prioriza pessoa idosa na telessaúde
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
29°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
28°

Sensação

4.4 km/h

Vento

38%

Umidade

APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Meganet
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Meganet
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Mercado do povo
Sicoob
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Há 28 minutos CTFC: plano de saúde deve avisar consumidor sobre descredenciamento de prestador
Há 28 minutos Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa
Há 28 minutos Defesa diz que ex-ministro atuou para demover Bolsonaro de golpe
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Unimed
Mecânica Jaime
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Sicredi
Sicoob
Império
Seco
Meganet
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Tarzan
Seco
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados